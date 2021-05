Generálna prokuratúra nekonala včas a na dĺžku zatvorenia škôl tak nemusela reagovať, myslí si Via Iuris

Generálna prokuratúra SR (GP SR) nekonala rýchlo a vyhla sa reakcii na dĺžku zatvorenia škôl v núdzovom stave. Skonštatovala to organizácia Via Iuris a Iniciatíva Dajme deťom hlas, ktoré sa 13. marca v súvislosti so zatvorením škôl v núdzovom stave obrátili s podaním na GP SR.

Namietali, že školský zákon umožňuje zatvorenie škôl v núdzovom stave len krátkodobo, nie na desať mesiacov.

Uviedli tiež, že rozhodnutia ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) o zatvorení škôl diskriminujú, porušujú právo na vzdelávanie a sú zmätočné. V tlačovej správe o tom informovala Eva Kováčechová z Via Iuris a Andrea Hajdúchová z Iniciatívy Dajme deťom hlas.

O podaní rozhodla až na konci lehoty

„Generálna prokuratúra napriek závažnosti problému nejednala dostatočne rýchlo, ako napríklad v prípade vyhlásenia núdzového stavu či vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, ale o podaní rozhodla až na konci zákonnej lehoty,“ pripomenula Via Iuris a Iniciatíva Dajme deťom hlas. Ako dodali, kým GP SR rozhodla, prestalo platiť aj posledné namietané rozhodnutie ministra.

Prokuratúra preto podanie odložila a k prístupu ku školám a k právu na vzdelávanie v núdzovom stave sa nevyjadrila. „Napriek tomu, že GP SR môže konať aj iniciatívne, nielen na základe podnetu občanov, nezohľadnila nijako ani skutočnosť, že zrušené rozhodnutie ministra nahradilo nové, ktoré ďalej ponechalo väčšinu škôl zatvorených,“ skonštatovali organizácie.

„Dúfali sme, že vzhľadom na závažnosť zásahov do práva na vzdelanie, ktoré postihli v rôznej miere prakticky všetky deti a žiakov, bude prokuratúra konať rýchlo. Promptná odpoveď mohla pomôcť aj ministerstvu školstva prijímať vhodnejšie protipandemické opatrenia v školách,” povedala Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s Via Iuris.

Diskriminácia sa prehlbuje

Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie s najdlhšie zatvorenými školami. „Slovensko otváralo školy ako posledné už minulú jar, po plošnom testovaní tiež uprednostnilo vianočné nákupy a chaty a aj dnes máme stále doma deti vo veku od 10 do 14 rokov v dvoch okresoch a stredoškolákov v takmer polovici okresov a uprednostnili sme fitness centrá, hotely či tisíc fanúšikov na štadiónoch. Ďalej roztvárame nožnice medzi deťmi, prehlbujeme diskrimináciu a tvárime sa, že je to v poriadku. Nie je,“ zdôraznila Andrea Hajdúchová z Iniciatívy Dajme deťom hlas.

Podľa organizácií musí vláda pripraviť nový zákon o núdzovom stave, ktorý by predvídateľným a preskúmateľným spôsobom riešil všetky zásahy do ľudských práv, ktoré odhalila pandémia, vrátane práva na vzdelávanie.