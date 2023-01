Gröhling bude apelovať na vládu, pomoc s cenami energií pre školy by mala byť v dvoch formách

Strana Sloboda a solidarita bude apelovať na vládu, aby čo najskôr riešila problém s cenami energií pre školy. Na sociálnej sieti to napísal poslanec Národnej rady SR a bývalý minister školstva Branislav Gröhling.

Pomoc v dvoch formách

Školy podľa neho v súčasnosti potrebujú pomoc od štátu, ktorá by mala byť v dvoch formách. V prvom rade sú to finančné prostriedky pre školy na úhradu faktúr. Následne je podľa Gröhlinga potrebné systémové riešenie na vrátenie cien energií na normálnu úroveň. Školy tiež požiadal, aby mu, ak môžu, do komentárov k statusu alebo prostredníctvom správy napísali, ako sa im zmenili platby za energie.

Poďakoval tiež školám za to, že robia všetko pre to, aby zvládli toto obdobie.

Poďakoval školám

„Mnohí ste znížili kúrenie o 2-3 stupne, vypli ste kúrenie na chodbách a našli ste spôsoby, ako ušetriť. Po pandémii, príchode detí z Ukrajiny aj energetickej kríze naše školy opäť ukazujú, že vedia byť kreatívne, flexibilné a vedia riešiť problémy. Ďakujem a myslím si, že si to naozaj zaslúži ocenenie,“ napísal.

Status uzavrel tým, že budú robiť všetko pre to, aby sa školám v danej veci dostalo pomoci od štátu.