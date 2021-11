Gröhling nechce trestať žiakov za chyby dospelých, zatvorenie škôl situáciu nevyrieši

Toto obdobie nie je ľahké, ale dočasné zatvorenie škôl situáciu nevyrieši. Pretože o pár dní budeme v rovnakej situácii. Jediný, kto môže pandemickú situáciu zlepšiť, sú dospelí. A to tak, že sa dajú zaočkovať a nebudú plniť lôžka v nemocniciach. Na sociálnej sieti to vyhlásil minister školstva Branislav Gröhling.

Minister povedal, že dospelí, seniori a rizikoví pacienti (z 80 percent neočkovaní) končia v nemocniciach a na pľúcnych ventiláciách. „Budeme žiakov trestať za to, že dospelí, ktorí sa mohli očkovať, tak neurobili? WHO, Európska únia a medzinárodné inštitúcie nám stále opakujú, že zatváranie škôl nie je riešenie. Navyše, bordové a čierne okresy tu budeme mať ešte mesiace, pravdepodobne až do jari,“ povedal minister.

Ak podľa neho v bordovom či čiernom okrese regionálny úrad verejného zdravotníctva zatvorí školy na týždeň, zatvorí ich vlastne na polroka. „Pretože situácia v okrese o týždeň lepšia nebude. Korona tu bude aj o 2 týždne, aj o mesiac aj o polroka. Kým sa nezaočkujú všetci dospelí, ktorí môžu a nemajú kontraindikácie. Portugalsko je toho príkladom,“ dodal Gröhling.

Minister upozornil, že už dnes v niektorých okresoch žiaci doplácajú na dospelých, ktorí by sa mohli očkovať, ale neurobili tak, a končia na pľúcnej ventilácii. Uviedol, že z takmer 2 000 hospitalizovaných až 80 percent nie je plne očkovaných. Podľa neho v októbri bolo na pľúcnu ventiláciu prijatých 478 pacientov, 87 percent nebolo plne očkovaných. V novembri zatiaľ 54, pričom 94 percent nebolo plne zaočkovaných.