Gröhlingovo ministerstvo vyhlásilo štyri výzvy týkajúce sa materských, základných a stredných škôl (video)

Rezort školstva vyhlasuje štyri výzvy, ktoré budú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzvy sa týkajú dobudovania kapacít materských aj základných škôl, odstránenia dvojzmennej prevádzky v školách a debarierizácie stredných škôl. Na tlačovej besede to povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

„Boli sme jeden z prvých rezortov, ktorý z plánu obnovy začal čerpať financie a pokračujeme v tom pomerne rýchlo. Rovnako aj v dnešných štyroch výzvach, ktoré vyhlasujeme, sa sústreďujeme na materské, základné aj stredné školy,“ povedal minister školstva Gröhling.

V škôlkach chcú vytvoriť tisíce miest

Cieľom výzvy pre materské školy je vytvoriť viac než 12-tisíc miest v škôlkach. Na túto výzvu je vyčlenených 70 miliónov eur. Prostriedky môžu byť použité na rekonštrukciu, prístavby, nadstavby, ale aj vybavenie tried. Ďalším cieľom by mala byť aj úspora energií, v zrekonštruovaných priestoroch by sa malo ušetriť prinajmenšom 30 percent primárnych energií.

Do výzvy sa môžu zapojiť všetci zriaďovatelia materských škôl. Podobné podmienky platia v prípade rozširovania kapacít základných škôl, tiež sa môžu zapojiť všetci zriaďovatelia. Podľa Gröhlinga je na túto výzvu vyčlenených 33,8 milióna eur.

Výzvy budú otvorené do roku 2025

Tretia výzva je určená na odstránenie dvojzmennej prevádzky v školách. O prostriedky môže žiadať 49 obcí. Opatrenie by mohlo pomôcť viac než 6300 žiakom, ktorí navštevujú školy s dvojzmennou prevádzkou. Prostriedky vyčlenené na túto výzvu sú v objeme 34,6 milióna.

Posledná výzva je určená na debarierizáciu stredných škôl. Prostriedky sú vo výške 32,6 milióna eur. Žiadať o ne môžu ako zriaďovatelia, tak aj samotné stredné školy.

Šéf rezortu školstva doplnil, že výzvy sú otvorené, a to do roku 2025. Projekty budú vyhodnocované postupne, tak ako budú prichádzať. Výzvy sú platné do vyčerpania prostriedkov. Zapojiť sa do nich môžu aj tí, ktorí už majú začaté projekty, ktoré spadajú do niektorej z týchto výziev.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) vyzval zriaďovateľov, aby sa do týchto výziev zapojili.