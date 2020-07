Historikov zaskočilo nečakané rozhodnutie o znížení počtu hodín dejepisu bez širšej diskusie

Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (SHS SAV) vo svojom profile na sociálnej sieti uviedla, že základným školám by sa od nového školského roku mal znížiť počet hodín dejepisu. Upozornila, že ide o rýchle a nečakané rozhodnutie, ktoré sa zaviedlo bez širšej diskusie odborníkov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) pre agentúru SITA reagovalo, že uvoľnením jednej disponibilnej hodiny sa napráva stav z roku 2017, kedy školy bez širšej diskusie prišli o voliteľnú hodinu.

Posilňujú sa tri predmety

Tá bola v deviatom ročníku základných škôl viazaná na vyučovanie dejepisu. Zároveň doplnilo, že školy môžu naďalej uvoľnenú disponibilnú hodinu využívať na výučbu dejepisu.

„Podľa informácií z viacerých základných škôl ministerstvo školstva skrátilo časovú dotáciu pre vyučovanie dejepisu v deviatom ročníku z troch hodín na dve hodiny týždenne,“ uviedla SHS SAV.

Od 1. septembra 2020 by sa tak mal dejepis učiť v piatom až ôsmom ročníku základných škôl jednu hodinu a v deviatom ročníku základných škôl dve hodiny týždenne.

Ako ďalej priblížila spoločnosť, na úkor jednej hodiny dejepisu sa na školách posilňuje matematika, slovenský jazyk či informatika.

Hodinu môžu využiť aj inak

Ministerstvo reagovalo, že krokom dať voliteľnú hodinu na dejepis bola školám odňatá možnosť slobodne sa rozhodnúť, na aký predmet danú hodinu využijú.

Zdôraznilo, že túto disponibilnú hodinu smú školy aj naďalej využiť na vyučovanie dejepisu, ak sa tak rozhodnú. Môžu ju však uplatniť aj na iné predmety podľa svojho uváženia a potrieb žiakov.

„Niektoré školy určite využijú disponibilnú hodinu na to, aby dobehli zameškané učivo a vyrovnali rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku prerušeného vyučovania,“ priblížilo. Školám chcú ponechať priestor a slobodu na vlastné rozhodnutie.

„Určite si všetci pamätáte, ako predchádzajúce vedenie z disponibilných hodín odobralo jednu hodinu na dejepis. My momentálne túto jednu hodinu uvoľňujeme, pretože aj to zaviazanie jednej voľnej hodiny bolo na dva roky. Práve teraz sú to dva roky, takže dávame školám o jednu disponibilnú hodinu navyše. Môžu tam nechať dejepis alebo to môžu využiť aj na iné predmety, napríklad aj telesnú výchovu a šport,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS) koncom júna na tlačovej besede v Nových Zámkoch.

Rozvíjanie kritického myslenia

Deviataci mali od školského roka 2017/2018 každý týždeň o jednu vyučovaciu hodinu dejepisu viac pomocou voliteľnej hodiny.

Vtedajšie vedenie rezortu uviedlo, že daný krok má za cieľ vytvoriť priestor na rozvíjanie kritického myslenia u mladých ľudí predovšetkým formou diskusií.

„V spoločnosti sme svedkom nárastu extrémistických nálad, preto je potrebné vytvoriť priestor na diskusiu o tom, aké nepriaznivé dôsledky má extrémizmus a to sa dá ukázať práve širšou znalosťou dejín. Školy budú mať teraz viac možností napríklad na organizovanie diskusií na tieto témy či na návštevu tematických múzeí a podobne,“ povedal bývalý minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS).

Učitelia mali dostať priestor na prebratie dôležitého učiva do hĺbky, upozorniť žiakov na historicko-spoločenské súvislosti či dopad histórie na súčasnosť.