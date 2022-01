Kežmarskú potravinársku a technickú školu zmodernizujú za viac ako 5 miliónov eur

Modernizácia a revitalizácia za približne 5,2 milióna eur čaká v ďalšom roku a pol Strednú odbornú školu agropotravinársku a technickú v Kežmarku. Investícia pôjde do jej troch areálov. Okrem historickej budovy na Kušnierskej bráne sa dotkne elokovaného pracoviska v susednej obci Rakúsy a ďalšieho pracoviska v mestskej časti Pradiareň.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ školy využil na tento účel financie z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Vlajková loď potravinárskeho priemyslu

V rámci projektu sa bude revitalizovať historická hlavná budova školy z roku 1913 na Kušnierskej bráne s telocvičňou, obnoví sa fasáda a vyčistí strešná krytina. Počíta sa s výmenou elektroinštalácie, vzduchotechniky a ďalšími prácami. Naplánovaná je aj prístavba konferenčného centra.

V areáli Pradiarne postavia minifarmu, budovu pre novú techniku a nové pracoviská pre viaceré odbory. V Rakúsoch čaká budovu elokovaného pracoviska odborného výcviku prestavba a nadstavba.

Predseda kraja Milan Majerský, ktorý v stredu (25. januára) odovzdal stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, označil školu za vlajkovú loď potravinárskeho priemyslu a stredného školstva na Spiši. Ide podľa jeho slov o jednu z najväčších škôl v kraji, navštevuje ju v rámci denného štúdia približne 540 žiakov.

„Viaceré krajiny, a Slovensko medzi ne patrí, sú málo potravinovo sebestačné, dokonca, nie sú schopné produkcie vlastných potravín a Slovensko je na ich chvoste. A práve takéto školy by mali byť prioritou pri investíciách,“ uviedol s tým, že je potrebné investovať do ľudí, ktorí chcú tvoriť agropotravinárskych priemysel.

Škola získa nové vybavenie

Podľa riaditeľa školy Stanislava Marhefku ide o veľkú udalosť pre školu s viac ako 70-ročnou históriou. Prostredníctvom eurofondov získa škola podľa jeho slov okrem stavieb aj nové materiálno-technické zabezpečenie pre poľnohospodárske a potravinárskej odbory v hodnote 1,229 milióna eur.

V rámci ďalšej etapy sú podľa jeho slov vyčlenené aj ďalšie finančné prostriedky vo výške viac ako dva milióny, kde sa čaká na schválenie zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Ako informoval Prešovský samosprávny kraj, ďalších viac ako 4,7 milióna eur pôjde z operačného programu IROP do Spojenej školy na Jarmočnej ulici v Starej Ľubovni. Na škole sa počíta s výmenou opotrebovaných podlahovín, elektroinštalácie, vzduchotechniky, ale aj strechy.

V exteriéri sú napríklad navrhnuté úpravy dvoch vstupov do objektu, pribudne aj nová prístupová rampa pre imobilných. Okrem toho je v pláne nové parkovisko pri vjazde do areálu školy, chodníky od Jarmočnej ulice až po vstup do areálu a úprava súčasného parkoviska.

Obe akcie vyplývajú z iniciatívy Catching-up Regions a zamerané sú na zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry na školách.