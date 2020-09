Koronavírus na Slovensku zatvoril stovky tried, v domácej izolácii sú tisícky žiakov (video)

Nákazu koronavírusom do pondelka identifikovali na stovke slovenských škôl. Počas rokovania Ústredného krízového štábu to povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že momentálne je na týchto školách zatvorených 417 tried. „Detí a žiakov v domácej izolácii je k dnešnému dňu (14. september, pozn. red.) 7 490 a 905 učiteľov,” povedal minister.

Z celkového počtu žiakov je však pandémiou podľa ministra zasiahnuté len menej ako jedno percento a v prípade škôl je to menej ako dve percentá. „Ak naozaj dosahujeme len jedno percento všetkých žiakov, tak zvládame túto situáciu,” povedal Gröhling. Dodal že situáciu na školách kompetentné osoby naďalej sledujú.