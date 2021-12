Koronavírus zatvára triedy naprieč celým Slovenskom, v karanténe končia učitelia aj deti

V Trnavskom kraji prešli od 1. decembra na dištančné vzdelávanie žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl v okresoch Trnava, Piešťany a Skalica. Rozhodli o tom vyhláškami regionálni hygienici v Trnave Tomáš Hauko a v Senici Ľubomír Šarabok.

Od štvrtka 2. decembra zakázala prezenčné vyučovania na druhom stupni základných škôl aj regionálna hygienička v Galante Iveta Šuleková. Zákaz v tomto prípade platí len v okresnom meste. Všade je dôvodom zatvárania škôl aktuálna epidemická situácia.

Rozhodnutie musia rešpektovať

V okrese Čadca zostane prezenčná výučba zachovaná len na prvom stupni základných škôl (ZŠ). Od 2. decembra vstúpi do platnosti vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Čadci, ktorá zakazuje prezenčnú výučbu na druhom stupni ZŠ a na stredných školách. Cieľom je zamedziť šírenie ochorenia COVID-19.

Ako informoval primátor Čadce Milan Gura, obmedziť prezenčnú výučbu žiakov druhého stupňa základných škôl, gymnázií a stredných škôl na území okresu sa rozhodla okresná hygienička.

„Jej rozhodnutie podporila bezpečnostná rada okresu Čadca po dôslednom zvážení kritickej situácie a na základe odporúčania odborníkov. Okres má veľa pozitívnych detí a rodičov. Ako zriaďovateľom nám neostáva nič iné, iba toto rozhodnutie rešpektovať,“ uviedol Gura.

Prezenčná výučba skončila aj v Rimavskej Sobote

Prezenčné vzdelávanie na druhom stupni základných škôl, okrem špeciálnych a praktických, ktoré sú ich súčasťou, je od stredy 1. decembra zakázané aj v okrese Rimavská Sobota.

Zákaz sa podľa vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rimavskej Sobote vzťahuje aj na gymnáziá a stredné odborné školy. Dôvodom je nepriaznivá situácia spojená s pandémiou COVID-19. V Banskobystrickom kraji už hygienici obmedzili výučbu v štyroch z 13 okresov.

Podobný zákaz platí od začiatku decembra aj v okresoch Banská Bystrica a Brezno, pričom tu sa týka aj detí a žiakov druhého stupňa základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a ďalších stredných škôl.

V okrese Lučenec platí zákaz prezenčného vzdelávania už od 30. novembra v rovnakom rozsahu ako pre okres Rimavská Sobota, ale dotýka sa aj celého druhého stupňa základných škôl.

Pre chýbajúce kuchárky len suché obedy

Na základe zhoršenej epidemickej situácie museli kompletne prejsť na dištančnú formu vyučovania aj štyri košické základne školy (ZŠ) – ZŠ Starozagorská, ZŠ Ľ. Podjavorinskej, ZŠ Janigova a ZŠ Jenisejská. V školských laviciach momentálne nesedia ani žiaci druhého stupňa ZŠ Trebišovská a ZŠ Postupimská. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Väčšina žiakov týchto škôl sa do lavíc vráti až po Mikuláši. Rovnako až do 6. decembra sa pre ochorenie kuchárok v školskej jedálni ZŠ Krosnianska budú tamojším stravníkom podávať tzv. suché obedy. Len na štyroch z 34 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v súčasnosti neevidujú žiadnych žiakov ani zamestnancov s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19.

„Posledný novembrový deň bolo v našich školách na dištančnom vzdelávaní celkovo 3 883 žiakov v 208 triedach. To predstavuje 23,5 percenta žiakov, ktorí navštevujú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Situácia na školách je zhruba porovnateľná s uplynulým týždňom, keď v karanténe pre ochorenie COVID-19 vo svojej triede je k dnešnému dňu 11 percent žiakov. Rozdiel je spôsobený uzáverom celých škôl, resp. ich druhého stupňa, ktoré žiakom nariadil pre zhoršenie epidemickej situácii RÚVZ,“ uviedla vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.

V karanténe končia celé triedy

Tento týždeň je zatiaľ nechceným rekordérom ZŠ Hroncova, ktorá hlásila deväť pozitívnych žiakov a jedného učiteľa. Spolu s nimi išlo do karantény dokopy osem tried a jeden ďalší nezaočkovaný pedagóg, ktorý s nimi prišiel do kontaktu.

Zhoršenú epidemickú situáciu majú aj v ZŠ Laca Novomeského, kde od pondelka prerušilo prezenčnú výučbu sedem tried. Štyria pozitívni žiaci sa od začiatku týždňa objavili aj v ZŠ Považská a ZŠ Jenisejská. Traja sa vyskytli aj na ZŠ Polianska, čo okrem rovnakého počtu tried prinieslo aj karanténu pre dvoch ich nezaočkovaných pedagógov.

Celkovo počas novembra muselo po kontakte s pozitívnym žiakom odísť do karantény 40 učiteľov a vychovávateľov, ktorí sa doposiaľ neočkovali. Celoštátny lockdown, ktorý platí od štvrtka 25. novembra, sa škôl netýka. Právomoc rozhodnúť o plošnom zatvorení škôl vo svojich územných obvodoch má 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva.