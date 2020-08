Matovič chce povinné rúška v triedach, lebo niektorí rodičia môžu byť nezodpovední

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na konzíliu epidemiológov a odborníkov navrhol, aby sa pre istotu a ochranu detí v prvých dvoch týždňoch nového školského roka nariadila povinnosť mať v triedach rúška.

Ako napísal na sociálnej sieti Facebook, začiatok septembra bude najťažšou zaťažkávacou skúškou v našom boji s COVID-19, pretože státisíce detí sa vrátia do škôl a desiatky tisíc z nich z dovoleniek zo zahraničia. Podľa premiéra ak aj väčšina rodičov bude zodpovedná a nepošle deti do školy, môžu sa nájsť aj takí ktorí zataja, že boli v takej krajine a ohrozia ostatné deti.

„Pani prezidentka vetovala zákon, ktorý by nám nezodpovedníkov identifikoval, bohužiaľ,“ kritizuje Matovič a preto teda navrhol povinnosť nosiť rúška. „Viem, že to nebude úplne príjemné, ale je to mimoriadne dôležité opatrenie. Zďaleka sa totiž nepotvrdila teória, že deti COVID-19 neprenášajú. Dík za pochop,“ dodal na záver.