Mesto Poprad do odvolania zatvára materské školy, okrem jednej pre deti rodičov z prvej línie

Mesto Poprad ako zriaďovateľ materských škôl (MŠ) od 7. januára zatvára svoje materské školy až do odvolania aj vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v meste. Pre kritickú infraštruktúru bude otvorená len MŠ Okružná ulica, ktorá je súčasťou ZŠ s MŠ Francisciho ulica. Radnica o tom informuje na svojej webstránke.

Kritická infraštruktúra znamená, že ide o deti rodičov, ktorí sú v prvej línii. Konkrétne ide teda o zdravotníkov, pracovníkov v oblasti energetiky a podporných služieb, zamestnancov DSS, hasičov, policajtov, vojakov, cestárov, osoby zabezpečujúce odvoz odpadu a podobne.

Zákonní zástupcovia z kritickej infraštruktúry nahlásia záujem umiestniť svoje dieťa do MŠ Okružná ulica svojej kmeňovej materskej škole do 6. 1. 2021 do 12:00 hodiny. Kmeňová MŠ nahlási počty detí do 6. 1. 2021 do 15:00 vedeniu ZŠ s MŠ Francisciho ulica.

Základné školy budú pokračovať dištančným spôsobom výučby od 11. januára do 16 .januára a to 1. aj 2. stupeň. Žiaci 1. stupňa by mali nastúpiť do škôl 18. januára. Žiaci 2. stupňa až 25. januára po pretestovaní.