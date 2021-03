Minister Gröhling spúšťa projekt modelovej školy, má byť inšpiráciou pre inovácie vo vzdelávaní

Modelová škola má slúžiť ako inšpirácia nielen pre priestorové riešenia, ale aj pre inovatívne prístupy k výučbe pre všetky školy na Slovensku. Tiež ako vzdelávacie centrum pre učiteľov.

Modelová škola je jedným z projektov ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga (SaS). V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.

V modelovej škole sa nachádza deväť tried, ktoré sú tematicky prispôsobené na jednotlivé predmety a prierezové témy, ktoré sa v nich vyučujú.

Smerom k inovatívnym metódam

Zároveň sa v nej má nachádzať aj centrálna oddychová zóna pre žiakov doplnená o pódium, ktorá môže byť zároveň využívaná ako miestnosť na prednášky a diskusie.

Usporiadanie tried zároveň úzko súvisí so zmenami v prístupe k výučbe a so vzdelávaním učiteľov, ktoré rezort plánuje.

Ministerstvo doplnilo, že ich cieľom je podpora prechodu od klasickej „frontálnej výučby“ k inovatívnym metódam výučby, ktoré podporujú aktívne zapojenie žiaka do výučby, tímovú prácu, skupinové riešenie problémov či diskusiu.

„Zmyslom nie je iba vytvoriť školy, v ktorých sa žiaci a učitelia cítia príjemne, ale aj podporiť školy a učiteľov vo využívaní nových prístupov vo výučbe,“ uviedol Gröhling.

Finančný príspevok na modernizáciu

Rezort školstva doplnil, že momentálne sa v jednej z budov ministerstva končí rekonštrukcia a prestavba interiéru, ktorej cieľom je vytvoriť podnetné prostredie pre žiakov a učiteľov. V každej triede sa tiež nachádza oddychová časť, kde majú žiaci priestor na svoju realizáciu.

Ministerstvo zároveň uviedlo, že škola prešla bezpečnostným auditom a spĺňa status bezpečnej školy, ktorý chráni žiakov a učiteľov. Prístup do školy, ako aj samotné vnútro školy je plne bezbariérové.

Zámerom ministerstva je zároveň umožniť riaditeľom, ktorí majú záujem preniesť niektoré priestorové riešenia do svojich škôl, požiadať o finančný príspevok na modernizáciu.

V prvej fáze plánuje ministerstvo školstva na tento účel vyčleniť približne tri milióny eur pre prvú stovku škôl.