Platy učiteľov sa zvýšia, Pellegriniho vláda schválila návrh ministerstva

Učiteľom sa od januára budúceho roka zvýšia platy. Vláda na svojom stredajšom rokovaní odsúhlasila návrh nariadenia vlády z dielne ministerstva školstva, podľa ktorého pedagogickým a odborným pracovníkom porastú platové tarify o 10 percent.

Mzdy porastú aj vedcom

Nariadenie ministri schvaľovali v nadväznosti na novelizáciu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.

„Cieľom návrhu nariadenia je zvýšiť platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ako aj učiteľom vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov o 10 percent s účinnosťou od 1. januára 2020, tak ako bolo dohodnuté v Kolektívnej zmluve,” uvádza materiál, ktorý pripravil rezort školstva.

ZMOS s tým nesúhlasí

Ministerstvo tvrdí, že zvýšenie platu pedagógom by nemalo mať vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže to už bolo do neho zahrnuté. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) s tým nesúhlasí.

Ako povedal pre agentúru SITA hovorca ZMOS Michal Kaliňák, odhadujú, že dopady na výdavkovú časť rozpočtov miest a obcí budú v roku 2019 zhruba dva milióny a v roku 2020 asi sedem miliónov eur.