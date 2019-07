Rodičia prvákov si prilepšia, prezidentka Čaputová odobrila príspevok na nákup školských potrieb

Rodičia detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka na základných školách, budú v októbri dostávať príspevok vo výške 100 eur na nákup školských potrieb.

Jednorazový prídavok

Pôjde o jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa o 100 eur za mesiac, v ktorom dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. Septembrový zvýšený prídavok na dieťa príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí rodičom prvákov v polovici októbra. Vyplýva to z novely zákona o prídavku na dieťa, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Prídavok na dieťa zvýšený o 100 eur rodičia prvákov základných škôl dostanú prvý raz automaticky v októbri tohto roka, a to na približne 59 tisíc detí. V tomto roku si novela zákona zo štátneho rozpočtu vyžiada 6,2 milióna eur, z toho 5,9 milióna eur pôjde na výplatu zvýšeného prídavku na dieťa a 300 tisíc eur bude stáť nevyhnutná úprava informačných systémov.

Údaje budú čerpať z centrálneho registra

Na výplatu prídavkov na deti štát pritom vlani vynaložil 307 miliónov eur. Odhadované celkové výdavky na 100-eurové zvýšenie prídavku na dieťa pre rodičov prvákov tak predstavujú z tejto sumy necelé dve percentá.

Údaje o deťoch, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy na území Slovenska, budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny čerpať z centrálneho registra žiakov, do ktorého je škola povinná zapísať údaje do konca septembra.