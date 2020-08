Školské jedálne chcú zachovať plošne poskytované dotácie na stravu, asociácia žiada spoločné rokovania

Školské jedálne sú za zachovanie plošne poskytovaných dotácií na stravu, ministerstvo školstva súhlasí so zmenou, ak nevypadnú žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia. Vyplýva to z odpovedí, ktoré agentúre SITA poskytla prezidentka Prvej asociácie školského stravovania (I. AŠKOS) Mária Tejiščáková.

Od začiatku budúceho roka by sa malo plošné dotovanie obedov v materských a základných školách skončiť. Dotované by mali byť len obedy pre deti v hmotnej núdzi.

Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR ide o návrat k tomu, čo na Slovensku platilo do konca roka 2018. Vyplýva to z návrhu zákona o finančnej podpore detí a rodín, ktorý ministerstvo predložilo do pripomienkového konania.

Snaha o zachovanie dotácií na stravu

Asociácia spájajúca osoby z oblasti školského stravovania podľa Tejiščákovej listami opätovne oslovila nielen ministerstvá školstva a práce, ale aj predsedu NR SR Borisa Kollára vo veci zachovania dotácií na stravu aj v nasledujúcom období.

„V týchto listoch sme žiadali aj o spoločné rokovanie vo veci zachovania plošne poskytovaných dotácií na stravu za účasti metodikov pre školské stravovanie z okresných úradov v sídlach jednotlivých krajov, ktorí túto myšlienku tiež podporujú,“ priblížila. Verí, že táto téma ani ich úsilie o zachovanie dotácií na stravu nezostanú nepovšimnuté.

Podmienky ministerstva školstva

Ministerstvo školstva vysvetlilo, že zmeny v sociálnych opatreniach sa robia po dohode s koaličnými partnermi. Súhlasí s prijatými zmenami, avšak za podmienku si dáva, aby im zo zabezpečenia obedov nevypadli žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.

Ako ďalej doplnil rezort školstva, s metodičkami z okresných úradov rokovali a plánujú v diskusiách pokračovať tak, aby nastavili čo najlepší systém v tejto oblasti.

Návrat do roku 2018

Štát v súčasnosti dotuje každý obed pre dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu sumou 1,20 eura.

Od začiatku budúceho roka by malo ísť iba o obedy detí v hmotnej núdzi. Slovensko by sa tak vrátilo k tomu čo platilo do konca roku 2018. O 10 centov by sa mala zvýšiť štátna dotácia na jeden obed, a to na 1,30 eura.

Touto sumou sa má pokryť najvyššie finančné pásmo na nákup potravín na druhom stupni vyučovania v základných školách, ktoré je vo výške 1,30 eura za jeden obed.