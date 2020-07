Školy by podľa Gröhlinga mohli od nového školského roka využívať flexibilnejšie výučbové plány

Školy by mohli od nového školského roka rozhodnúť, či budú postupovať podľa pružnejších rámcových plánov. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Obsah vzdelávania plánujú rozdeliť na tri ucelené časti vzdelávacieho programu. Prvý cyklus by zahŕňal prvý až tretí ročník, druhý cyklus by predstavoval štvrtý až piaty ročník a posledný by združoval šiesty až deviaty ročník základných škôl.

Štandardy pre konkrétne ročníky

Ako poznamenal minister, využívaním flexibilnejších plánov by si základné školy samé vedeli redukovať a posúvať jednotlivé ciele.

Priblížil, že momentálne to na školách funguje tak, že sú vypísané jednotlivé štandardy pre konkrétne ročníky, a tie sa následne kontrolujú.

Flexibilné rámcové plány budú v systéme experimentálneho overovania. Evidované tak budú ako projekt, ktorý môže ministerstvo následne vyhodnocovať.

Ako podotkol, systém vzdelávania v súčasnosti nevedia inak posunúť. „Musíme ísť na báze pilotovania a dobrovoľnosti,“ vysvetlil Gröhling. Školy si budú môcť vybrať, či vyskúšajú jeden z cyklov alebo všetky.

Pre učiteľov je to náročnejšie

Zavedením cyklov by si podľa Gröhlinga učitelia vedeli na základe svojej triedy a jej vedomostnej úrovni posúvať jednotlivé veci do ďalších ročníkov. Napríklad v prípade prvého cyklu by mali žiaci na zvládnutie učiva tri roky.

„Je to náročnejšie pre učiteľov, lebo si to musia predpripraviť, musia spolupracovať s triedou, s rodičmi a s celým pedagogickým zborom,“ priblížil.

Tento spôsob však nechcú zaviesť celoplošne ale na báze dobrovoľnosti. Podľa ministra pôjde o medzikrok, medzi memorovaním a získavaním schopností pre život.