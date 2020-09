Školy sa zapájajú do pilotného overovania inovovaného vzdelávacieho programu, má zmeniť výučbu

Zmenu obsahu vzdelávania na základných školách má podporiť pilotné overovanie štátneho inovovaného školského vzdelávacieho programu, ktorý predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Ako na tlačovej besede v Michalovciach uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ide o prvý krok, ktorý pomôže zmeniť výučbu na školách a povedie k zmene slovenského školstva.

Menej memorovania

Zmena má priniesť menej memorovania a prepájať jednotlivé vedomosti naprieč ročníkmi a jednotlivými predmetmi. „Po koronakríze a dištančnej forme vyučovania budú viaceré školy chcieť dobehnúť zameškané učivo a už dlhodobo viaceré školy žiadajú, aby sme rozviazali ruky vo výučbe, organizácií a predmetoch na školách. Po prvýkrát teda budú mať možnosť školy si niečo také vyskúšať a vstúpiť do tohto pilotného projektu, ktorý sa bude riadiť novým spôsobom a obsahom vzdelávania,“ uviedol minister.

Zmenou podľa neho je, že kým doteraz bol obsah vyučovania a učivo rozdelené do jednotlivých ročníkov, v novom rámcovom učebnom pláne budú mať školy určený obsah vzdelávania a ciele v troch cykloch. Prvý bude zahŕňať 1.-3. ročník, druhý 4.-5. ročník a tretí cyklus 6.-9. ročník. „Učivo, ktoré sa má prebrať v týchto cykloch, nebude rozkúskované po ročníkoch, ale na danú skupinu rokov, teda cyklov,“ podotkol Gröhling. Zároveň dodal, že školám budú k dispozícii aj metodické tímy. „Nejde o prepisovanie školských vzdelávacích programov, ale o zmenu spôsobu vzdelávania a štruktúry, kde by sme radi boli metodicky nápomocní priamo na škole,“ skonštatoval minister. Kedy sa program bude zavádzať plošne, zatiaľ spresniť nevedel.

Prihlásilo sa 25 škôl

Zapojenie je pre školy dobrovoľné a koordinuje ho Štátny pedagogický ústav. Ako uviedla jeho riaditeľka Miroslava Hapalová, do programu sa zatiaľ prihlásilo 25 škôl z celého Slovenska. Podľa nej má program pomôcť vyrovnať sa s dôsledkami krízy, ale je dôležitý aj do budúcnosti. Školám má uvoľniť ruky s príliš detailne stanovenými vzdelávacími obsahmi, ktoré sú vymedzené pre jednotlivé ročníky zvlášť.

„To navádza skôr k mechanickému preberaniu učiva ako k podpore učenia sa žiakov do hĺbky a v súvislostiach. Teraz je tá etapa dlhšia, je to celý vzdelávací cyklus. Učiteľom sa tak otvára možnosť sústrediť sa na to podstatné a kľúčové čo dieťa potrebuje v rámci ďalšieho vzdelávania,“ skonštatovala Hapalová, podľa ktorej by program mal vyučovanie lepšie prispôsobiť potrebám a učebnému tempu detí.