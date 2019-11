Spišská Nová Ves zmenila organizáciu výučby v škôlkach, mestu sa podarí ušetriť státisíce eur

Mestu Spišská Nová Ves sa zmenou organizácie výučby v jej materských školách podarí v tomto školskom roku ušetriť 375-tisíc eur. Zmeny odštartovali so začiatkom školského roka. „Materská škola na Ulici S. Tomášika sa presťahovala do budovy Materskej školy na Ulici P. Jilemnického. Týmto opatrením sa plnohodnotne využila kapacita všetkých šiestich tried a školskej jedálne v tejto škole a zároveň sa zvýšil počet detí v materskej škola na Komenského ulici. Zároveň bol znížený počet tried podľa počtu detí v Materskej škole na Stolárskej ulici a na Ulici I. Krasku,“ konkretizovala pracovníčka mesta pre styk s médiami Edita Gondová.

Zníženie výdavkov

Správa školských zariadení v súčasnosti na území mesta riadi 14 materských škôl, 12 školských jedální, jednu výdajnú školskú jedáleň, dve zariadenia starostlivosti o deti vo veku do troch rokov, teda jasle, a stredisko údržby.

V tomto školskom roku je do materských škôl zapísaných 1 088 detí. Celkový počet tried bol znížený z 57 na 53 vrátane triedy pre deti s autizmom.

Ako pre agentúru SITA vysvetlila riaditeľka Správy školských zariadení Markéta Ďuríková, zníženie výdavkov mesta pre tento školský rok bolo vyčíslené z viacerých aspektov. „Ťažko povedať, ako to bude v budúcom školskom roku, záleží napríklad od počtu prihlásených detí,“ doplnila.

Budovy prešli premenou

Ako ďalej informovala Gondová, spišskonovoveská samospráva investovala do rekonštrukcií materských škôl od roku 2012 približne 1,7 milióna eur, vďaka čomu prešiel technický stav i vzhľad budov výraznou premenou. Vymeniť sa tam podarilo aj nábytok, zriadili internet a inštalovali interaktívne tabule.

V roku 2013 mesto uspelo s projektom na zníženie energetickej náročnosti budov v rámci grantového programu MunSEFF, ktorý vyhlásila Európska banka pre obnovu a rozvoj.

„Mesto si zobralo úver 700-tisíc eur, z ktorého sme vyčerpali 625 179,97 eura a vrátený nám bol nenávratný príspevok vo výške 15 percent, čo predstavuje 90 238,08 eura. Na základe vyhodnotenia o najúspešnejšie projekty v programe MunSEFF bol Európskou bankou pre obnovu a rozvoj náš projekt zaradený medzi víťazné projekty na Slovensku,“ informovala v tejto súvislosti riaditeľka Správy školských zariadení.