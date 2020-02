Štrajk zamestnancov Slovenskej technickej univerzity bude pokračovať aj tento týždeň

Časť zamestnancov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave aj tento týždeň vyhlásila „Dobrý štrajk“. Ako informujú na svojej stránke, štrajk bude trvať dnes od 13:00 do 15:00.

Rozsah a jeho trvanie budú priebežne prehodnocovať na základe rokovaní a ochoty vedenia splniť ciele štrajku.

Prednášajúci boli vymenení za externistov

Štrajkujúci zamestnanci podotkli, že vedenie nahradilo viacerých dlhoročných prednášateľov, pár dní pred začiatkom semestra.

„Tieto náhrady sa stretli s nepochopením u študentov, pričom došlo k objektívnemu zníženiu kvality (extrémne krátke prednášky, zrušené cvičenia a pod). Ich pôvodní učitelia sú pritom v práci a ochotní ich učiť tak, ako sme to deklarovali vedeniu,“ uviedli štrajkujúci.

Prvý štrajk zamestnancov sa uskutočnil 17. februára. Vedenie fakulty ozrejmilo, že táto situácia nenarušila začiatok letného semestra. Z vyše 50 predmetov vyučovaných v letnom semestri sa pre štrajk vymenil prednášajúci za externistu v desiatich prípadoch.

Dlhotrvajúce spory

Spory na FIIT STU trvajú už niekoľko mesiacov a vyhrotili sa po tom, ako dostala 9. januára výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková.

Neskoršie rokovanie na upokojenie situácie zo 14. januára prinieslo dohodu o voľbách do Akademického senátu (AS), o zrušení výpovede Bielikovej a o jej odstúpení z kandidatúry do senátu.

Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do AS fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu.

Situáciu na univerzite mohli čiastočne upokojiť voľby do AS FIIT STU. Tie však boli volebnou komisiou vyhlásené za neplatné, pretože nastal nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a počtom odovzdaných lístkov. Ďalšie voľby do AS sú naplánované na 17. marca.