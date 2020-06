V školách nastanú od 15. júna zmeny a posledný júnový týždeň sa do lavíc vrátia všetci žiaci

aktualizované 9. júna, 11:52

Posledný júnový týždeň sa do škôl budú môcť vrátiť aj stredoškoláci či žiaci druhého stupňa základných škôl. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Informoval tiež o tom, že od stredy 10. júna sa spúšťa klasická výučba na základných umeleckých školách a v centrách voľného času. Od budúceho týždňa, teda od 15. júna sa rušia obmedzenia v počte žiakov v škôlkach a v základných školách od prvého po piaty ročník.

Návrat bude dobrovoľný

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) zdôraznil, že návrat do škôl bude na dobrovoľnej báze a rodičia sa budú môcť rozhodnúť, či svoje dieťa do školy pošlú. Stredoškoláci a žiaci druhého stupňa základných škôl by sa do lavíc mali vrátiť 22. júna.

„Predpokladáme, že školy využijú tieto dni najmä na odovzdávanie vysvedčení, prípadne na odovzdanie učebníc a ukončenie ročníka,“ priblížil. Dodal, že testovanie alebo skúšanie nebudú odporúčať.

Skôr by podľa neho malo ísť o zistenie či overenie úrovne vedomostí žiakov, aby sa školy vedeli pripraviť na leto alebo na situáciu, ktorá ich čaká v septembri.

Obmedzenia počtu detí v triedach sa rušia od 15. júna. Pôvodný limit bol pre triedu v materskej škole stanovený na 15 a pre základnú školu na 20 detí. Ruší sa taktiež zákaz zmiešavania detí v triedach, čo bude podľa ministra ďalej fungovať ako forma odporúčania.

Vysvetlil, že by tak školy mohli mať kompletné triedy so stanoveným počtom žiakov. Prevádzka školy by sa mala zvýšiť z deviatich na desať hodín.

Meranie teploty by malo byť náhodné

Gröhling informoval tiež o tom, že sa v školách ruší povinné meranie teploty, ktoré by malo ostať na úrovni odporúčania a malo by byť náhodné. Ruší sa taktiež zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií, ktoré sa budú riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR.

Dodal, že sa ruší aj prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materské školy. V platnosti však naďalej ostáva čestné prehlásenie o tom, že dieťa neprišlo do priameho kontaktu s osobou chorou na Covid-19.

Pridáva sa zároveň zoznam podmienok, na základe ktorých žiak nemôže nastúpiť do školy. Zverejnené budú na stránke ministerstva školstva.

Prezenčná výučba bola na všetkých školách prerušená 16. marca pre šírenie ochorenia Covid-19. Od 1. júna ministerstvo povolilo otvorenie všetkých škôlok a prvého až piateho ročníka základných škôl.