Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita zatvárajú pre koronavírus internáty

Rektori Univerzity Komenského (UK) a Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa rozhodli úplne uzatvoriť svoje vysokoškolské internáty. Slovenskí študenti by mali zo svojich izieb odísť do piatka 13. marca do 10:00. Na internátoch môžu ostať len zahraniční študenti.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa UK Lenka Miller, pre internáty je čoraz ťažšie zabezpečiť bezpečnú prevádzku, keďže na trhu nie sú k dispozícii dezinfekčné a ochranné prostriedky.

Priblížila, že stúpa počet zamestnancov, ktorí museli ostať doma z dôvodu uzatvorenia základných a materských škôl alebo sú v dobrovoľnej karanténe.

Hovorkyňa poznamenala, že v tejto chvíli už na internátoch ostalo zhruba desať percent študentov, prevažne zahraničných. „Naši študenti svojim zodpovedným prístupom výrazne znížili riziko nekontrolovateľného šírenia nákazy,“ poznamenala a poukázala na to, že slovenskí študenti rešpektovali predchádzajúcu výzvu a internáty opustili cez víkend.

O úplnom uzatvorení internátov sa podľa Miller rektori rozhodli na základe analýzy aktuálnych informácií a po konzultácii s relevantnými expertnými autoritami.

„Na internátoch môžu ostať len zahraniční študenti. Slovenskí študenti v prípadoch hodných osobitného zreteľa môžu individuálne kontaktovať riaditeľa internátu a požiadať o mimoriadnu výnimku,“ dodala hovorkyňa s tým, že akékoľvek návštevy sú naďalej prísne zakázané.