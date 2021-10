Základné školy mali o projekt doučovania záujem, najviac žiadostí prišlo z dvoch krajov

Do projektu doučovania s názvom Spolu múdrejší 2 sa zapojilo najviac škôl z Košického kraja, a to viac ako 120. Naopak, najmenej ich bolo v Bratislavskom kraji, v ktorom vo výzve uspelo takmer 20 škôl. Vyplýva to zo Zoznamu podporených žiadateľov, ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.

Dohromady bolo vo výzve podporených 551 škôl. Okrem Košického kraja mal nad 100 prihlásených škôl aj Prešovský kraj. Z Banskobystrického kraja sa zapojilo 92 škôl, zo Žilinského 73, Nitrianskeho 49, Trenčianskeho 42 a Trnavského 33.

Podporili všetky žiadosti

„Záujem o tento projekt bol na tej úrovni, ako sme predpokladali, keďže boli opäť podporené všetky žiadosti, ktoré spĺňali požiadavky výzvy,“ uviedlo ministerstvo školstva pre agentúru SITA.

Priemerne bol školám na doučovanie vyčlenený finančný príspevok vo výške zhruba 4 700 eur. Najnižší príspevok bol 1 050 eur a najvyšší 19 800 eur.