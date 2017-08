Výber obrnených vozidiel pre vojakov musí byť podľa OĽaNO transparentný

BRATISLAVA 24. augusta (WebNoviny.sk) – Historicky najväčší nákup obrnených vozidiel pre Ozbrojené sily (OS) SR v hodnote 1,2 mld. eur musí byť transparentný.

Opoziční poslanci z OĽaNO Richard Vašečka a Eduard Heger na tlačovej besede predstavili návrh, ktorý by mal pomôcť transparentnosť zabezpečiť a chcú o tejto téme hovoriť aj priamo na ministerstve obrany.

Navrhujú zriadenie výberovej komisie, v ktorej by boli zástupcovia OS SR – náčelník generálneho štábu a veliteľ pozemných síl, za ministerstvo obrany generálny riaditeľ sekcie modernizácie a infraštruktúry, zástupcovia koalície a opozície z výboru pre obranu a bezpečnosť, nezávislí odborníci ako aj niekto, kto dohliadne na transparentnosť.

Takto by mala byť zabezpečená odborná stránka aj objektivita a nezávislý prvok pri výbere, vysvetlil Heger. Dodal, že pri veľkých tendroch sú vždy tlaky, aby išli mimo verejného obstarávania. Nimi navrhované riešenie by malo rôzne tlaky odstaviť a malo by pomôcť predísť situácii, aká bola pri eurofondoch na ministerstve školstva.

Nespochybňujú potrebu nákupu vozidiel

Heger ďalej vysvetlil, že komisia by mala vytypovať dodávateľov na základe požadovaných parametrov. Následne by sa malo uskutočniť verejné vypočutie a prezentácia, na základe čoho by mohli vybrať tri firmy, s ktorými by rokovali. Až potom by sa mohla vybrať jedna a rokovať aj formou vláda – vláda. To, čo sa deje teraz, je netransparentné a sú tu rôzne zákulisné ťahy, dodal.

Poslanci zároveň vyzvali premiéra Roberta Fica, aby sa aj on pozrel na spomínaný výber obrnených vozidiel. Európske riešenie, ku ktorému Fico vyzval ministra obrany Petra Gajdoša, je práve transparentné riešenie, dodal Vašečka.

Opoziční poslanci nespochybňujú potrebu nákupu vozidiel, ich výmena je dôležitá. Je tu ale odôvodnené vážne podozrenie, že sa prijme riešenie dobré pre niektorých ľudí a nie pre Ozbrojené sily SR a Slovensko, konštatoval. Dodal, že neobviňuje niekoho, že kradne, ale spôsob, ako sa to robí, vyvoláva pochybnosti. Ak má vláda lepšie riešenia, nech zasadne a ponúkne ich, uviedol ďalej Vašečka.

Aj Občianska konzervatívna strana (OKS) vyzýva ministra obrany Petra Gajdoša, aby plánovaný nákup obrnených vozidiel zabezpečilo ministerstvo obrany formou otvorenej súťaže, ktorá bude dostatočné transparentná, aby umožnila verejnú kontrolu postupu ministerstva v tejto veci a vylúčila pochybnosti o jeho korektnosti. OKS nespochybňuje zámer kúpiť ozbrojené vozidlá.

Ozbrojené sily SR by mali byť vyzbrojené technikou, ktorá je schopná viesť účinné vojenské operácie na modernom bojisku a poskytuje slovenským vojakom potrebnú ochranu. Táto potreba by však nemala byť zneužitá na netransparentný nákup a príležitosť pre získanie provízie pre zákulisne vybraného sprostredkovateľa, uviedol v tlačovej správe predseda strany a poslanec Ondrej Dostál.

“Povesť SNS, ktorej nominantom je Gajdoš, je vážne spochybnená eurofondovým škandálom na ministerstve školstva. Je v záujme samotnej SNS, aby nečelila podobnému škandálu v ďalšom rezorte vedenom jej nominantom. Jediný spôsob, ako tomu zabrániť, je otvorená súťaž,” zdôraznil Dostál.

Princíp “hodnota za peniaze”

Podľa stanoviska ministerstva obrany poslanci za hnutie OĽaNO na tlačovej konferencii ani nevedeli uviesť, v čom spočíva netransparentnosť obstarania vozidiel 4×4 a 8×8.

“Súčasné vedenie ministerstva obrany jednoznačne odmieta hazardovať s bezpečnosťou Slovenska a jeho občanov a zneužívať túto tému v rámci či už koaličného alebo opozičného politického súboja. Dôrazne upozorňujeme, že nepreferujeme žiadneho výrobcu týchto vozidiel, pretože chceme predísť problémom, aké boli s obstaraním týchto vozidiel napríklad v Českej republike alebo v Rakúsku s lietadlami,” uvádza sa vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa rezortu Danka Capáková.

Úlohou súčasného vedenia rezortu obrany je podľa stanoviska v zmysle uznesenia vlády zo 17. mája 2017 nájsť čo najefektívnejšie riešenie pri dodržaní platnej legislatívy a princípu „hodnoty za peniaze“ tak, aby peniaze daňových poplatníkov boli vynaložené čo najlepšie pre dosiahnutie stanoveného cieľa.

“A zároveň je potrebné vytvoriť priestor v tomto procese pre štátny DMD Holding, čo v konečnom dôsledku znamená prácu pre občanov Slovenskej republiky a s tým súvisiaci rast ekonomiky. Celý proces je od samého začiatku transparentný a ihneď po získaní mandátu od vlády SR sme o ňom informovali na tlačovej konferencii ako aj na neformálnom stretnutí so zástupcami médií, kde bol priestor pre otvorenú diskusiu,” dodal rezort.

Na ministerstve údajne vymysleli fígeľ

Vláda v máji odsúhlasila materiály ministerstva obrany o zabezpečení bojových obrnených vozidiel 8×8 a bojových obrnených vozidiel a viacúčelových taktických vozidiel 4×4. Spolu by malo ísť do roku 2029 o 485 vozidiel a celkové náklady na tieto projekty rezort odhaduje na približne 1,2 mld. eur. Kabinet zaviazal ministerstvo do konca roka predložiť na rokovanie návrh realizácie dodávok.

Minister obrany v máji ubezpečil, že má záujem na maximálne transparentom výberovom procese, ktorý bude v súlade s platnou legislatívou. V materiáli sa vysvetľovalo, že ministerstvo obrany bude všetky možnosti obstarania analyzovať a na základe záverov ich vyhodnotenia stanoví najvýhodnejší spôsob obstarania. “Jedným z rozhodujúcich kritérií bude efektívne zapojenie slovenského obranného priemyslu,” zdôrazňovalo sa v materiáli.

Denník N v utorok zverejnil informáciu, podľa ktorej nominanti SNS na ministerstve obrany vymysleli fígeľ, ako môžu obísť otvorený tender pri nákupe transportérov pre armádu. Podľa Denníka N sa v súčasnosti rysuje nasledujúci scenár: ministerstvo zverí zákazky na obrnené vozidlá vlastnému štátnemu podniku Konštrukta Defence z Dubnice nad Váhom.

Konštukta Defence však v skutočnosti žiadne transportéry nevyrába, takže si ich bude musieť objednať od niektorého zo zahraničných výrobcov. Okrem toho môže byť celý nákup zastrešený aj oficiálnou zmluvou medzi slovenskou vládou a vládou krajiny, odkiaľ bude výrobca pochádzať. Aj tento variant by ministerstvu umožnil vyhnúť sa otvorenej súťaži.