Výnosy softvérovej firmy Eset vzrástli, šesť spoločníkov si rozdelí zisk 68 miliónov eur

Softvérovej spoločnosti Eset, ktorá je globálne jednou z najznámejších slovenských firiem, sa v minulom roku darilo zlepšovať hospodárske výsledky.

Výnosy firmy, ktorá sa zaoberá vývojom bezpečnostných softvérov, totiž podľa údajov z verejných registrov medziročne mierne vzrástli o 3,4 % na 485,5 mil. eur a čistý zisk Esetu oproti roku 2017 stúpol o vyše 4 % na 68,1 mil. eur. Podľa návrhu na rozdelenie zisku by si pritom túto sumu mali podeliť šiesti spoločníci Esetu na základe ich podielov.

Plánované aktivity

„Eset rastie vďaka plánovaným aktivitám v oblasti investícií do nových pobočiek, zlepšovania partnerskej siete a tvorby nových produktov. V minulom roku napríklad rástol Eset vo Veľkej Británii a nemecky hovoriacich krajinách,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa spoločnosti Zuzana Hošalová.

Ako dodala, pre potenciál týchto krajín v nich Eset pred niekoľkými rokmi otvoril pobočky. V priemere však spoločnosť najvyšší rast zaznamenala v regióne Ázie a Pacifiku, kde vlani otvorili napríklad pobočku v japonskom Tokiu.

Z pohľadu čísel je pritom najväčším trhom Esetu región EMEA, do ktorého spadá Európa a Južná Afrika, kde tržby vlani prevýšili 182 mil. eur. Nasledovali Spojené štáty americké s tržbami 122,6 mil. eur a spomínaný región Ázie a Pacifiku s vyše 68 mil. eur. Pre porovnanie, tržby Esetu na Slovensku v minulom roku dosiahli 16,4 mil. eur a medziročne vzrástli o 12,9 %. V Českej republike sa zvýšili o 9,5 % na 19,5 mil. eur.

Ochrana počítačov

Z produktového hľadiska pri generovaní tržieb Esetu naďalej dominujú štandardné bezpečnostné programy na ochranu počítačov alebo laptopov pre domácnosti alebo firmy.

Ako však dodáva Hošalová, spoločnosť rozšírila tiež portfólio bezpečnostných riešení a špecializovaných služieb pre veľké firmy a organizácie s tisíckami až desaťtisíckami zariadení.

„Tento segment má špecifické požiadavky na IT bezpečnosť a zároveň trpí nedostatkom IT bezpečnostných pracovníkov, vďaka našim službám môžu teda enterprise firmy isté úkony outsourcovať na nás,“ hovorí.

Investície do výskumu a vývoja

Na strane výdavkov okrem osobných nákladov, ktoré vlani v Esete vrátane odvodov dosiahli takmer 43 mil. eur, významnú časť tvoria aj investície do výskumu a vývoja. Spoločnosť podľa Hošalovej v posledných troch rokoch do tejto oblasti investovala 111 mil. eur, z toho na Slovensku 63 mil. eur. „Každý rok investície v tejto oblasti navyšujeme, inak to nebude ani v roku 2019,“ dodala.

Spoločnosť Eset, spol. s r.o. je podľa dát z verejných registrov z pohľadu výnosov jednoznačne najväčšou firmou pôsobiacou na Slovensku v oblasti informačných technológií. Vznikla pritom ešte v roku 1992 v Bratislave a dodnes má sídlo v hlavnom meste Slovenska.

Aktuálne má šiestich spoločníkov, z ktorých najväčší podiel vlastní Miroslav Trnka. Okrem neho spoluvlastnia Eset Rudolf Hrubý, Peter Paško, Richard Marko, Maroš Grund a Anton Zajac. Vlani firma zamestnávala v priemere 794 ľudí, čo znamenalo medziročný nárast až o vyše 80 zamestnancov.