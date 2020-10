Výška zisku z testov pre celoplošné testovanie zostáva tabu. Mlčí výrobca aj dodávateľ

Zárobok trnavskej firmy Eurolab Lambda na dodávke 10 miliónov antigénových testov na COVID-19 pre víkendové celoplošné testovanie zostáva tabu. Tají ho samotná firma, cenu nekomentuje ani výrobca testu. Firma štátu dodala testy za 43,4 milióna eur aj s DPH. Opozícia následne po zverejnení tejto informácie začala vyhlasovať, že ide o biznis ľudí blízkych vládnej koalície. Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico tvrdí, že firma na tom mala zarobiť až takmer 15 miliónov eur.

Overiť sme sa to pokúsili priamo v trnavskej firme. Odpovediam na otázky týkajúce sa ceny sa však jej predstavitelia vyhýbajú. „V tejto chvíli sa potrebujeme sústrediť na splnenie si svojich záväzkov voči štátu, nemocniciam, súkromným laboratóriám a žiaľ, nezostáva nám čas odpovedať na otázky, na ktoré sme už odpovedali,“ uviedol v stanovisku podpredseda predstavenstva spoločnosti Eurolab Lambda Viliam Krajčovič pre portál Webnoviny.sk.

Firma antigénové testy nakúpila od spoločnosti SD Biosensor. Tá podľa verejne dostupných dokumentov vo svete dodáva rovnaké testy aj pri oveľa väčších objemoch najmenej za 5 amerických dolárov za kus. Webnoviny.sk sa preto pýtali aj priamo juhokórejského výrobcu, za koľko testy dodávané na Slovensko predávala. Odpovede sme sa opäť nedočkali.

Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ uviedol, že si netrúfa hovoriť, akú maržu si mohla firma uplatniť pri dovoze testov. Domnieva sa, že čím je vyšší objem dodaných testov, tým by mohla byť nižšia jednotková marža. „Niektoré lekárne si objednávajú antigénové testy a tam sa marža hýbe v závislosti od objemu a typu testu od 5 do 20 percent,“ poznamenal Sukeľ.

Zárobok trnavskej firmy nepochybne ovplyvnila aj cena logistiky, pretože zabezpečiť letecký dovoz testov z Južnej Kórey za relatívne krátky čas nebolo lacné.

Opozícia: Zarobili milióny

Predseda Smeru Robert Fico tvrdí, že firma na tomto biznise získala okolo 14,5 milióna eur. V stredu na sociálnej sieti totiž hovoril, že má k dispozícii konkurenčnú cenovú ponuku na antigénový test, podľa ktorej cena za jeden kus po prirátaní cla a DPH vychádza na 2,90 eur. Bližšie detaily o tejto ponuke však neuviedol. Hovorca Smeru-SD Ján Mažgút povedal, že sa dá dohľadať na webe, no link na žiadosť Webnovín neposlali.

Fico obchod spochybnil aj tvrdením, že trnavská firma je prepojená na ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) a premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).

Predseda vlády Matovič nedávno na sociálnej sieti napísal, že cena 3,95 eur bez DPH pri 10 miliónoch testov je výrazne lepšia ako 4,30 eur, resp. spomínaných 5 amerických dolárov, pri 120 miliónoch testov, ktoré nakúpil Bill Gates pre Afriku od toho istého výrobcu.

Kúpu testov preveria kontrolóri

Kúpou antigénových testov sa už zaoberá Úrad pre verejné obstarávanie. „Úrad vstúpil do preverovania danej zákazky z vlastného podnetu hneď po jej medializácii, k zisteniam sa úrad vyjadrí hneď ako to skutkové okolnosti umožnia,“ uviedla pre Webnoviny.sk hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Sú pochybnosti, či sa spoločnosť Eurolab Lambda mala zúčastniť výberového konania. Firma mala totiž nedoplatok v Sociálnej poisťovni 17-tisíc eur. Predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Rudolf sa vyjadril, že firma splnila zákonné požiadavky a nedoplatok vyrovnala ešte pred podpisom zmluvy na dodávku testov.

Štátne hmotné rezervy v snahe zabezpečiť testy čo najskôr ich obstarávali priamym rokovacím konaním. Právnik Andrej Leontiev, partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing, hovorí, že pri tejto metóde oslovuje verejný obstarávateľ iniciatívne konkrétneho podnikateľa, resp. aj viacerých podnikateľov a v čase rokovania zisťuje, či podnikateľ spĺňa podmienky.

„Ak ich aktuálne nespĺňa, nemôže ho ešte vylúčiť automaticky zo súťaže. Ak by ho chcel vylúčiť, musel by verejný obstarávateľ uniesť dôkazné bremeno, že oslovený podnikateľ ani objektívne nemohol vo vymedzenom čase odstrániť tieto nedostatky,“ povedal Leontiev Webnovinám.

Podľa právnika to znamená, že ak v rámci priameho rokovacieho konania verejný obstarávateľ osloví podnikateľa a ten má napríklad nedoplatky na sociálnych odvodoch, nemôže ho vylúčiť z rokovania, ak je tento nedostatok odstrániteľný počas samotného rokovacieho konania.

Otázka o účinnosti antigénových testov

Spory okolo plošného testovania vyvolávajú pochybnosti o použití antigénových testov. Správa štátnych hmotných rezerv podľa zmluvy požadovala, aby rýchlotest spĺňal špecificitu vyššiu ako 99 percent a senzitivitu vyššiu ako 93 percent a celkovú presnosť testu vyššiu ako 97 percent. Senzitivita znamená, koľko je chorých a špecificita nameria, koľko je nenakazených ľudí.

Certifikát o absolvovaní testu na mobilnom odberovom mieste na Bardejovskej Zábave v Bardejove počas pilotného testovania miestneho obyvateľstva v rámci operácie Spoločná zodpovednosť. Foto: SITA/Viktor Zamborský

Porovnávacia štúdia pražskej Fakultnej nemocnice Motol tento týždeň ukázala, že antigénové testy sú ešte menej spoľahlivé. „Výsledky štúdie sú skutočne ďaleko za očakávaním. Celková senzitvita testov sa podľa nášho zistenia pohybuje pod hranicou 70 percent. Náš odhad bol pritom zhruba 85 percent,“ povedal Pavel Dřevínek, prednosta Ústavu lekárskej mikrobiológie 2. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Fakultnej nemocnice Motol.

Podľa Dřevínka sa dá povedať, že „traja z desiatich COVID pozitívnych pacientov, a to dokonca pokiaľ majú príznaky, antigénne testy vôbec nerozpoznajú“.

Nepodľahnime po negatívnom teste ilúzii, chráňme sa rúškom

Virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra SAV povedal, že si netrúfa hodnotiť českú štúdiu v kontexte letákových informácií o testoch. „Tie výsledky sa určite získali tak, ako mali byť. Tie percentá, samozrejme, do výraznej miery závisia od toho, aké je zloženie ľudí, ktorí sú do štúdie zahrnutí,“ uviedol virológ pre Webnoviny.sk.

Klempa sa nechcel vyjadriť, či ako odborník odporúča antigénové testy na celoplošné testovanie. „Nechcem byť spájaný so spochybňovaním ničoho. Som presvedčený, že to veľmi škodí. Atmosféra je v spoločnosti veľmi vybičovaná, musíme s tým niečo robiť, lebo to nič pozitívne neprináša,“ mienil Klempa.

Premiér Igor Matovič tento týždeň povedal, že ľudia, ktorí budú mať negatívny antigénový test, budú po víkende žiť relatívne slobodne. Fakticky to bude znamenať zvýšenie mobility ľudí. Ako to ovplyvní ďalší vývoj pandémie?

Klempa upozornil, že aj premiér predsa povedal, že test nezachytí všetkých pozitívnych. „Poďme preto apelovať na ľudí, ktorí budú mať aj negatívny test, aby sa ďalej správali veľmi zodpovedne. Prosím, aby ľudia, ktorí budú mať negatívny test, nepodľahli falošnej ilúzii, že je všetko za nami a aby sa aj naďalej správali čo najohľaduplnejšie a najzodpovednejšie,“ uzavrel Klempa.