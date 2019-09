Vyššia daň na cigarety nie je ešte v koalícii vyriešená, Fico však chápe postoj Kamenického aj Danka

Otázka prípadného zvyšovania spotrebnej dane z cigariet ešte nie je vyriešená. Tvrdí to predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico, podľa ktorého je to skôr odborná diskusia o tom, ako nastaviť sadzby spotrebnej dane v súvislosti s ich vplyvom na čierny trh.

O tejto otázke by sa však napriek prejavenému jasnému nesúhlasu zo strany SNS v koalícii ešte mali diskutovať. „My sme to ešte politicky neriešili. Zatiaľ neviem potvrdiť riešenie tejto témy, ale rešpektujem aj jednu, aj druhú stranu tohto dialógu,“ tvrdí.

Ťažká pozícia ministra Kamenického

Fico zároveň v tomto dialógu vníma aj ťažkú pozíciu ministra financií Ladislava Kamenického, ktorý sa týmto návrhom snažil dostať do rozpočtu viac ako 100 miliónov eur.

Minister je totiž na jednej strane podľa predsedu Smeru tlačený na predloženie „krásneho bruselského rozpočtu“, na druhej strane sa aj v koalícii objavujú hlasy volajúce po zvyšovaní investícií do štátnych projektov. „Vždy je tu niekto medzi mlynskými kameňmi a v tomto prípade je to minister financií,“ tvrdí.

Zároveň však priznáva, že takisto by sa na úkor verejných financií nebál v štáte investovať. „Ja tiež patrím medzi politikov, ktorí sa neboja deficitu,“ dodal predseda Smeru-SD.

Minister financií Ladislav Kamenický, ktorý návrh na zvýšenie spotrebných daní na cigarety pripravil, sa pritom tohto návrhu ani napriek viacnásobne vyslovenému nesúhlasu koaličnej SNS nevzdáva.

Danko s návrhom nesúhlasí

Ako uviedol vo štvrtok, s predsedom SNS Andrejom Dankom chce ešte o tomto návrhu diskutovať a je ochotný pristúpiť aj na miernejšie zvyšovanie spotrebných daní. Nasilu však novelu zákona o spotrebnej dani pretláčať nechce. Ak nebude vôľa návrh v parlamente podporiť, bude podľa Kamenického stiahnutý.

Návrh ministerstva financií, ktorý schválil aj vládny kabinet, počíta so zvýšením sadzieb tak, že škatuľka najpredávanejších cigariet by mala zdražieť približne o 40 centov na 3,80 eura a bezdymové tabakové výrobky až o 50 centov na zhruba štyri eurá za škatuľku. Tieto zmeny by pritom mali priniesť v budúcom roku do rozpočtu celkovo viac ako 100 miliónov eur.

Väčšina by mala prísť zo zvýšenia dane na cigarety, až 95 miliónov eur, ďalších šesť miliónov eur by malo priniesť zdvojnásobenie spotrebnej dane na bezdymové tabakové výrobky. V ďalších rokoch by mal dodatočný výnos spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov stúpnuť na takmer 140 miliónov eur.