Baby boom v USA zrejme nebude, koronavírus môže mať za následok zníženie pôrodnosti

Spojené štáty americké v dôsledku šírenia nového koronavírusu zrejme nezažijú takzvaný „baby boom“. Tvrdia to viacerí odborníci, medzi ktorých patrí aj americký sociológ a demograf Kenneth Johnson z University of New Hampshire.

„Toto nie sú podmienky, ktoré ľudí motivujú k tomu, aby si povedali, že chcú priviesť na tento svet ďalšie dieťa,“ ozrejmil. „Nemyslím si, že počet pôrodov narastie,“ dodal.

Odborníci už pred vypuknutím svetovej pandémie tvrdili, že menej pôrodov, vyššia úmrtnosť a menej prisťahovalcov vytvoria „perfektnú búrku“, ktorej výsledkom bude spomalenie rastu populácie. Myslia si, že koronavírus tento očakávaný stav ešte zintenzívni.

Významným faktorom, ktorý podľa odborníkov ovplyvní pôrodnosť, je ekonomická situácia.

„Toto nie je výpadok elektriny alebo hurikán, čo sú krátkodobé problémy. Toto bude drasticky dlhšie obdobie, ktoré bude mať značný ekonomický dopad. Hospodárska neistota skutočne ovplyvňuje pôrodnosť a súčasná situácia zrejme povedie k poklesu pôrodnosti,“ vyjadril sa demograf Rogelio Sáenz z University of Texas v San Antoniu.

Minulý rok sa v USA narodilo 3,79 milióna detí, čo je najmenej od roku 1986. Vlani takisto zomrelo 2,83 milióna osôb.