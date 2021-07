BioNTech plánuje vytvoriť vakcínu proti malárii, použiť chce technológiu mRNA ako pri koronavíruse

Nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech plánuje využiť technológiu mRNA, na ktorej stojí jej vakcína proti koronavírusu, aj v boji proti malárii. Firma, ktorá spolu s americkým partnerom Pfizer vyvinula prvú široko schválenú vakcínu proti koronavírusu, to oznámila v pondelok. Klinické testy pre „bezpečnú a vysoko efektívnu vakcínu proti malárii“ chcú začať do konca roka.

„Pracujeme už na HIV a tuberkulóze a malária je tretia veľká indikácia (choroba) s nesplnenou vysokou medicínskou potrebou,“ povedal pre agentúru The Associated Press riaditeľ BioNTech Ugur Sahin. „Každoročne sa ňou nakazí neuveriteľne veľké množstvo ľudí, vysoký počet pacientov umiera, vyvoláva obzvlášť vážne ochorenie u malých detí, medzi ktorými má tiež vysokú úmrtnosť,“ skonštatoval.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zaznamenali v roku 2019 celosvetovo asi 229 miliónov prípadov malárie. WHO odhaduje, že ochoreniu v tom roku podľahlo 409-tisíc ľudí, pričom deti do päť rokov tvorili 67 percent obetí. Najvyšší výskyt choroby prenášanej komármi je v Afrike.

Záruka na úspech neexistuje

Sahin upozornil, že ich snahy sú vo veľmi skorom štádiu a nie je žiadna záruka na úspech. Spoločnosť si však podľa neho myslí, že je na túto výzvu ten správny čas, vďaka porozumeniu, ktoré získali prostredníctvom vývoja mRNA vakcíny proti koronavírusu a tiež rastúcemu chápaniu, ako funguje malária. Experti upozorňujú, že vyvinutie vakcíny, ktorá by pripravila imunitný systém na maláriu, bude problematické.

„Genóm plazmódia, parazita, ktorý spôsobuje maláriu, je komplexnejší, ako genóm vírusov,“ poznamenal Prakash Srinivasan z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Vakcína firmy GlaxoSmithKline, ktorú už testujú v troch afrických krajinách, podľa neho ukázala, že vyvolať silné a dlhotrvajúce hladiny protilátok je problematické.

Výzvu by mohli predstavovať aj existujúce a budúce varianty parazita, podotkol Srinivasan, ktorého laboratórium sa tiež pokúša vyvinúť vakcínu proti malárii. Podľa Bartona Haynesa, riaditeľa Duke Human Vaccine Institute, však skúsenosti z pandémie COVID-19 ukázali, že technológia mRNA môže byť využitá na rýchlu adaptáciu vakcín proti novým variantom.

Včasné štádiá vývoja a testovanie vakcín podľa Sahina zvyčajne stoja 30 – 80 miliónov dolárov. Projekt, ktorý je spoluprácou s WHO, Európskou komisiou a Nadáciou Billa a Melindy Gatesovcov, „zatiaľ nemá žiadne obmedzenia rozpočtu“.

Pracujú na terapiách proti rakovine

BioNTech má tiež záujem zriadiť v Afrike zariadenie na produkciu mRNA vakcín. Spoločnosť podľa vlastného vyhlásenia pracuje s partnermi na „vyhodnotení, ako na africkom kontinente zriadiť udržateľné výrobné kapacity mRNA“, aby mohli zásobovať africké krajiny vakcínami. Keď takéto zariadenie vybudujú, malo by byť podľa nich schopné vyrábať rôzne vakcíny založené na technológii mRNA.

BioNTech a Pfizer prisľúbili, že v tomto roku dodajú krajinám s nízkymi a strednými príjmami miliardu dávok vakcín proti koronavírusu a ďalšiu miliardu v roku 2022. Minulý týždeň oznámili, že juhoafrická firma Biovac Institute začne ako prvá na kontinente vyrábať ich vakcínu.

BioNTech už skôr informoval, že pracuje na potenciálnej vakcíne proti tuberkulóze, ktorej klinické testy by sa mohli uskutočniť v roku 2022, a tiež viacerých terapiách proti rôznym druhom rakoviny.