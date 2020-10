Budú ordinovať aj lekári s COVID-19? Podľa komory o tom nemajú rozhodovať politici

V tejto chvíli nie je podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) namieste hovoriť o tom, že ordinovať budú aj pozitívne testovaní lekári. Komora tým vo svojom vyhlásení reagovala na slová premiéra Igora Matoviča. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy sa totiž vyjadril, že v kritickej situácii budú musieť pacientom poskytovať zdravotnú starostlivosť aj infikovaní lekári.

„Slovenská lekárska komora vníma aktuálne vyjadrenie premiéra Igora Matoviča len ako politické, emotívne vyhlásenie bez akéhokoľvek odborného základu,“ uviedla manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská.

Ako dodala, ešte stále sme v stave, keď naopak každý chorý pacient, vrátane lekárov, musí byť izolovaný a ísť do karantény. V súčasnej situácii si podľa nej iný postup ani nemôžeme dovoliť.

Komora verí, že Slovensko sa do takej situácie, kedy by zdravotnú starostlivosť museli poskytovať aj nakazení lekári, ani nedostane. „Ak by sa však situácia vyvinula tak, že by sme museli začať uvažovať aj o takejto možnosti, tak o tom nerozhodne žiaden politik (ani premiér), ale lekári a závažnosť situácie,“ uzavrela SLK.