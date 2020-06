Čaputová sa zapojila do kampane Global Goal Unit na podporu liečby a vývoja vakcíny proti Covid-19

Prezidentka Zuzana Čaputová sa zapojila do celosvetovej kampane na liečbu a vývoj vakcíny na Covid-19 Global Goal Unite. Agentúru SITA o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

Vystúpila v upútavke na koncert

Cieľom kampane je podporiť vývoj vakcíny a liečby na Covid-19 tak, aby bola dostupná pre každého na svete.

Zuzana Čaputová sa tak pridala k svetovým politikom ako Angela Merkelová či generálny tajomník OSN António Guterres a hviezdam ako Justin Bieber, Shakira, Coldplay či Miley Cyrus, ktoré kampaň podporili online vystúpením. Zuzana Čaputová vystupovala aj v upútavke na koncert, ktorý bol odvysielaný mnohými svetovými televíznymi stanicami.

Prezidentka sa v sobotu 27. júna 2020 videom prihovorila aj na darcovskom online samite svetových lídrov, ktorý iniciovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Podporila ciele kampane a pripomenula finančný príspevok vo výške 750-tisíc eur, ktorý sa Slovensko zaviazalo poskytnúť v máji.

Slovensko nestojí bokom

„Patríme medzi krajiny, ktorým sa zatiaľ najlepšie darí zvládať pandémiu. Ale vieme, že na to, aby sme túto krízu naozaj prekonali, musíme nad ňou vyhrať spoločne, nielen pár z nás. Potrebujeme liek. Dostupný pre všetkých bez rozdielu rasy, ekonomickej alebo politickej sily. Bez ohľadu na to, z ktorej krajiny, či kontinentu pochádzame. Čelíme obrovskej výzve. Ale dostali sme aj príležitosť ukázať, že sa vieme spojiť. Lebo tí najslabší z nás ukazujú, aká je naša reálna sila. Slovensko nestojí bokom. Podieľame sa finančne, aj našim výskumom. Sme v tom spolu. A spolu to zvládneme,“ povedala Čaputová.

Na samite sa napokon podarilo vyzbierať 6,15 miliardy eur na vývoj vakcín proti novému druhu koronavírusu. Samit bol voľným pokračovaním videokonferencie lídrov zo 4. mája 2020, ktorej cieľom bolo mobilizovať finančné zdroje od krajín na urýchlený vývoj vakcíny.

Hlavným partnerom Európskej komisie v tejto kampani je mimovládna americká organizácia Global Citizen. Ďalšími partnermi kampane sú Bill & Melinda Gates Foundation, Bloomberg Philanthropists, Wellcome Trust a Organizácia spojených národov (OSN).