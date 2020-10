Česi plánujú zmeniť diagnostiku COVID-19, nové PCR testy zo slín chcú používať už v novembri

Česká spoločnosť Diana Biotechnologies, ktorá vyrába PCR testy na COVID-19, pracuje na novinke.

Podľa portálu Seznamzpravy.cz chce už v novembri uviesť na trh nový typ testov na koronavírus, ktorý bude patogén detegovať v slinách. V praxi tak bude stačiť, aby infikovaný človek napľul do skúmavky, ktorá poputuje do laboratória.

Vývoj prechádza poslednou fázou

Podľa finančného riaditeľa spoločnosti a biochemika Martina Dienstbiera bude odber vzorky oveľa jednoduchší a výrazne sa zvýši aj počet vykonaných testov.

Vývoj testov sa momentálne nachádza v poslednej fáze, v rámci ktorej prebehne veľká štúdia na tisícke vzoriek s následným porovnaním výsledkov so stermi z nosohltana.

Spoločnosť predpokladá, že koncom roka bude schopná vyrobiť milión kusov testov mesačne.

Vysoká senzitivita

Martin Dienstbier sa v rozhovore pre Idnes.cz vyjadril aj k celoplošnému testovaniu pomocou antigénových testov na Slovensku. Podľa biochemika v súčasnosti na trhu nie sú technológie, ktoré by umožnili celoplošné testovanie populácie. Nevylúčil však, že práve testy zo slín by mohli v praxi umožniť „masívnejšie nasadenie“.

Aktuálne dostupné rýchlotesty sú podľa neho vhodné na testovanie v zdravotníckych zariadeniach či domovoch sociálnych služieb. Antigénové testy majú dve nevýhody – prvá je, že sú menej citlivé ako PCR testy a druhá, že fungujú na základe sterov z nosohltana, a preto si vyžadujú náročný odber so zapojením množstva zdravotníkov, tvrdí Dienstbier.

Zachytia aj ľudí s nízkou virálnou náložou

PCR testy zo slín by mohli byť nasadené aj do plošného testovania v rizikových regiónov. Ich výhodou by mala byť vysoká senzitivita, porovnateľná s klasickými PCR testami. Zachytiť by teda mali aj ľudí s nízkou virálnou náložou.

„Ukazuje sa, že vírus je v slinách stabilný,“ vysvetlil Dienstbier s tým, že vzorku bude možné odobrať aj doma a následne ju doručiť do laboratória. Výsledok by mal byť známy najneskôr do pár hodín, laboratórny analyzátor dokáže sliny vyhodnotiť už za 50 minút.

Testy zo slín už používajú viaceré krajiny

Testy, ktoré odhaľujú koronavírus v slinách, sú vo svete známe už dlhšie a vyvíjajú ich viaceré laboratóriá. V porovnaní s klasickými PCR testami sú rýchlejšie, lacnejšie, ich presnosť je však otázna.

Testy zo slín už začali využívať napríklad Američania a ich použitie v praxi skúma aj Izrael, Južná Kórea či Singapur.

Implementáciu nových testov zvažujú aj Francúzi, ktorí vyvinuli vlastný typ testu zo slín so sľubnými výsledkami. Dokázal odhaliť 87 percent infekčných ľudí z kontrolnej testovanej vzorky a ukazuje sa, že by mohol byť užitočný aj pri identifikácii asymptomatických pacientov, informuje France24.com.