Dánsko povolí dlhší rozostup medzi vakcínami, chce zaočkovať čo najviac ľudí

Dánske zdravotnícke orgány povolia až šesťtýždňový rozostup medzi dvomi dávkami vakcíny proti koronavírusu. Napriek odporúčaniam, aby sa druhá časť očkovania uskutočnila tri až štyri týždne po tej prvej, šesťtýždňový rozostup nespôsobí zníženú účinnosť vakcíny.

V Dánsku, ktoré patrí do Európskej únie, 27. decembra odštartovali vakcinačnú kampaň použitím dvojdávkových vakcín od konzorcia Pfizer a BioNTech.

„V dokumentácii sme mohli vidieť, že medzi jednotlivými dávkami môže byť časový rozostup až šesť týždňov. Doplníme to do našich aktualizovaných pokynov. Ak by to však malo byť dlhšie ako šesť týždňov, nemáme vedecké dôkazy o tom, že ľudia budú s istotou chránení,“ povedal Sören Broström, šéf najvyššieho orgánu zdravotnej starostlivosti v Dánsku.

Británia v snahe rýchlo zaočkovať čo najviac ľudí umožnila zdravotníckym úradom predĺžiť čas medzi prvou a druhou dávkou z 21 dní na 12 týždňov. Vedci a vlády po celom svete momentálne vedú búrlivé debaty o tom, či bol tento krok Britov správny.