Dofinancovanie zdravotných poisťovní je otázne, Krajčí v prípade potreby sľubuje pomocnú ruku

Akou sumou a kedy by mohli byť dofinancované zdravotné poisťovne pôsobiace na Slovensku, zatiaľ nie je známe.

Ako však po stredajšom rokovaní vlády uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí, štát situáciu sleduje a pokiaľ to bude nevyhnutné, určite podá pomocnú ruku. Ako dodal, konečná výška pomoci sa vyvíja a podľa jeho informácií postupne klesá.

„Je dôležité to dofinancovať správnou sumou,“ zdôraznil minister. Ak totiž podľa neho štát naleje do systému viac finančných prostriedkov, ako je potrebné, odrazí sa to v prvom rade vo forme vyšších ziskov poisťovní. V tejto oblasti preto musí byť veľmi obozretný.

Krajčí sa nechcel vyjadrovať ku kondícii jednotlivých poisťovní, upozornil, že prebieha prepoisťovacia kampaň. „Som rád, že sú solventné a plnia si záväzky,“ zhodnotil.