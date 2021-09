Dolnooravskej nemocnici hrozí transformácia na nižšiu úroveň, stovky ľudí už podpísali petíciu

Za prvých 12 hodín od spustenia petície za záchranu Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého (DONsP) ju podpísalo viac ako 1 500 ľudí. Organizátori petície ňou žiadajú Ministerstvo zdravotníctva SR a Žilinský samosprávny kraj o zastavenie a odmietnutie akýchkoľvek krokov smerujúcich k zrušeniu ktoréhokoľvek z fungujúcich oddelení nemocnice.

Petícia reaguje na avizovanú optimalizáciu siete nemocníc, podľa ktorej by DONsP bola z regionálnej úrovne transformovaná na komunitnú.

„Dôvodom na vznik tejto petície bol už dlhodobo pretrvávajúci stav neistoty medzi zamestnancami nemocnice, ale i obyvateľmi. Vzhľadom na výbornú kvalitu a hodnotenia našej nemocnice nám príde až absurdné, aby sa vôbec skloňovala ako jedna z nemocníc, kde by mali byť zrušené jej špičkové pracoviská,“ uviedol predseda petičného výboru a primátor mesta Ján Prílepok.

Podľa primátora by zrušenie odborných oddelení znamenalo významné obmedzenie základnej zdravotnej starostlivosti v rámci regiónu. „Napríklad onkologická chirurgia poskytovala operácie aj počas pandémie. Ak by sa zmenila na nemocnicu posledného typu, došlo by k zrušeniu väčšiny oddelení. Skončila by chirurgia, ortopédia, detské, interné, pôrodnica, gynekológia či neurológia, pričom všetky fungujú výborne,“ doplnil Prílepok.