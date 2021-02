ECDC: Nové mutácie koronavírusu sú dôvodom na vyššiu obozretnosť, nie na paniku

Verejnosť by nemala v dôsledku výskytu infekčnejších variantov vírusu SARS-CoV-2 podliehať panike. Ako ďalej vo svojej správe uvádza The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), ich výskyt však je dôvodom na zvýšenú obozretnosť a dôslednú prevenciu nákazy.

Proces evolúcie a adaptácie

Centrum konštatuje, že všetky vírusy sa časom menia a niektoré tieto zmeny môžu ovplyvniť aj ich charakteristiky.

„Ide o prirodzený proces evolúcie a adaptácie, ktorý je v prírode bežný a sám o sebe nie je dôvodom na znepokojenie,“ poukazuje.

Odborníci v týchto dňoch sledujú vybrané mutácie, ktoré sa podľa dostupných dát javia byť významne infekčnejšie než doposiaľ dominantné varianty. Ide o „britskú“, „juhoafrickú“ a „brazílsku“ mutáciu.

Uvoľňovanie neodporúčajú

ECDC v ich súvislosti upozorňuje na vysoké riziko komunitného šírenia a vyzýva, aby celá spoločnosť striktne dodržiavala všetky platné protiepidemické opatrenia.

V súčasnosti zároveň neodporúča uvoľňovanie protiepidemických opatrení, naopak, varuje pred ďalším zvyšovaním náporu na nemocnice, v dôsledku ktorého môže stúpať aj počet úmrtí vo všetkých vekových kategóriách, najmä starších osôb s komorbiditami.

Vplyv týchto mutácií na účinnosť jednotlivých typov vakcín proti COVID-19 je podľa správy aktuálne predmetom vedeckých výskumov. Na základe predbežných dát ešte nie je možné vyvodzovať definitívne závery.