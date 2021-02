Kolabujúcim nemocniciam nepomáha ani systém záchrannej zdravotnej služby. Všetko vraj stojí na lekároch

Nemocnice zažívajú v týchto dňoch opäť veľký nápor pacientov s ochorením COVID-19. Voľných lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) či oddeleniach anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) je stále menej.

Realita je už v niektorých nemocniciach taká, že pri prevzatí pacienta na umelú pľúcnu ventiláciu (UPV) musia lekári na urgente zvažovať, kto je a kto nie je perspektívny, ako to opísal aj lekár z Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Jozef Kubík.

Pomôcť by im pritom podľa neho mohlo Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR (ZZS SR).„Operačné stredisko, teda aspoň to v Trenčianskom kraji, nie je schopné pomôcť v ničom. Presmerovať vozidlá ZZS vraj nedokážu, oni nemôžu obvolávať nemocnice, či majú voľné lôžka,“ uvádza primár pľúcneho oddelenia.

Systém stojí na dobrých vzťahoch

Podľa doktora je tak organizácia a spolupráca medzi jednotlivými nemocnicami a okresmi či krajmi založená hlavne na dobrých vzťahoch medzi kolegami.

Michal Weinciller z Operačného strediska ZZS SR pre portál vZdravotníctve.sk na otázku, či by sa nedali sanitky presmerovať do nemocnice s voľnými lôžkami už počas presunu pacienta s COVID-19, odpovedal jednoznačne: „Nedali.“

Ako vysvetlil, počas niektorých dní v posledných týždňoch napríklad nemali voľnú kapacitu lôžok aj tri nemocnice v okolí, čo znamená, že posádka ZZS by hypoteticky musela obísť tri najbližšie nemocnice a smerovala by do štvrtej najďalej vzdialenej.

„Takýto postup by sa jednak podpísal pod zdravotný stav pacienta a jednak by došlo k výraznému ohrozeniu poskytovania záchrannej zdravotnej služby v regióne,“ vysvetľuje Weinciller a dodáva, že v sanitke nemajú laboratórium ani röntgen, aby vedeli pacienta správne diagnostikovať.