Energodotácie dostanú aj ambulancie, rozhodujúca je spotreba a suma na faktúre

Majitelia ambulancií s ročnou spotrebou do 30 megawatthodín elektriny a do 100 megawatthodín plynu by sa už dnes mali prihlásiť o svojho dodávateľa. Uplatniť si tak budú môcť u svojho dodávateľa nové zálohové platby už so zastropovanými cenami elektriny a plynu na úrovni 199 eur za megawatthodinu elektriny a 99 eur za megawatthodinu plynu.

„Ak ročná spotreba ambulancie v jednotlivých komoditách dosahuje vyššie uvedené čísla, ambulancia je majiteľom odberného miesta, má vlastné merače, a má tak nárok na regulovanú cenu podľa schémy pomoci,“ informovala zástupkyňa výkonného riaditeľa Zväzu ambulantných poskytovateľov Michaela Nezníková.

Tieto ambulancie budú môcť žiadať ministerstvo hospodárstva o kompenzáciu nákladov na energie nad zastropované ceny elektriny a plynu. Výzvu by malo ministerstvo vyhlásiť v prvé februárové dni. Čiže už počas februára budú môcť ambulancie žiadať energodotácie za január.

„Pozor! Ak je vaša súčasná cena nižšia ako zastropovaná cena, pravdepodobne máte ešte historicky lepšie zmluvné kontrakty a v takom prípade nežiadajte svojho dodávateľa o pridelenie regulovaných cien. Venujte však pozornosť vašej aktuálne platnej zmluve s dodávateľom a pozrite si, dokedy vám tieto ceny platia,“ upozornila na záver Nezníková.