Európska komisia pripravuje na opatrenia miliardy eur, bojuje aj proti nepoctivým obchodníkom

Podpora vedcov, vytvorenie expertného podporného panelu či zaistenie toho, aby ochranné prostriedky ako rúška či respirátory zostali v rámci priestoru štátov Európskej únie (EÚ). To sú len niektoré z opatrení, ktoré zatiaľ podnikla Európska komisia (EK) v boji s koronavírusom. Pre agentúru SITA to uviedla vedúca tlačového tímu Zastúpenia EK na Slovensku Ingrid Ludviková. Dodala, že komisia pripravuje podporu pre členské štáty vo výške takmer 40 miliárd eur.

Opatrenia proti nepoctivým obchodníkom

Ludviková vysvetľuje, že EÚ má v oblasti verejného zdravotníctva podporné právomoci, čo znamená, že môže podporovať, koordinovať alebo dopĺňať činnosti členských štátov. „Znamená to, že členské štáty si vyhradili zdravotníctvo takmer úplne do svojej kompetencie a EÚ v tejto oblasti zverili koordináciu cezhraničného toku informácií, schvaľovaniu liekov a, samozrejme, vnútorného trhu,“ vysvetlila Ludviková.

Za príklady doterajšej pomoci členským štátom uviedla napríklad podporu na výskum vakcíny, diagnostiky a liečby koronavírusu. Komisia na tento účel uvolnila takmer dvesto miliónov eur v troch balíkoch. „Mohla tak vybrať 17 projektov zahŕňajúcich 136 výskumných tímov z celej EÚ i mimo nej, ktoré začnú pracovať na vývoji očkovacích látok, nových liečebných postupov, diagnostických testov a lekárskych systémov zameraných na prevenciu šírenia,“ vysvetlila.

EK zaviedla aj opatrenia súvisiace so zdravotníckymi pomôckami. Spotrebiteľské orgány EÚ prijímajú opatrenia proti „nepoctivým“ obchodníkom, ktorí online predávali falošné výrobky, napríklad masky, čiapky a ručné dezinfekčné prostriedky. „Spotrebiteľské orgány EÚ pripravujú s pomocou EK usmernenia, ktoré pomôžu lepšie identifikovať problémové praktiky. Vzhľadom na naliehavosť situácie sa orgány členských štátov vyzývajú, aby urýchlene prijali prioritne potrebné konkrétne vykonávacie opatrenia na vnútroštátnej úrovni,“ dodáva Ludviková s tým, že všetky online platformy musia zároveň zintenzívniť svoje úsilie na rýchle odhalenie a odstránenie falošných informácií.

Upustí sa od spolufinancovania z rozpočtov

Úlohou komisie je aj to, aby ostali ochranné a zdravotnícke prostriedky v priestore EÚ. „Zavádza sa systém vývozných povolení na ochranné prostriedky. To znamená, že takýto zdravotnícky materiál sa môže vyvážať do krajín mimo EÚ iba s výslovným súhlasom vlád EÚ,“ informuje Ludviková a upozorňuje, že EK tiež odrádza krajiny od zákazu predaja ochranných prostriedkov medzi nimi. Komisia to odôvodňuje tým, že žiadna krajina nedokáže sama vyrobiť všetko, čo potrebuje.

EÚ pomáha členským štátom aj pri repatriácii ich občanov uviaznutých v zahraničí v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s koronavírusom. „Nemecko prostredníctvom Mechanizmu civilnej ochrany EÚ organizuje počas tohto týždňa celkom 13 letov s cieľom priviesť späť občanov EÚ z Egypta, Maroka, Filipín, Tuniska a Argentíny,“ uviedla. EK sa bude podieľať na nákladoch na lety do výšky 75 percent. Od začiatku prepuknutia nákazy umožnila repatriáciu 1 159 občanov do Európy z Číny, Japonska, Nového Zélandu a Maroka.

Komisia tiež vyzýva Európsky parlament a Európsku radu, aby počas dvoch týždňov schválili návrh na presunutie 37 miliárd eur v rámci politiky súdržnosti na boj proti krízovej situácii spôsobenej koronavírusom. Členské štáty zároveň nebude žiadať o vrátenie nevyužitých prostriedkov predbežného financovania štrukturálnych fondov. „Pre Slovensko to znamená nemalú sumu, ktorú bude môcť použiť za priaznivejších podmienok ako pri štandardnom čerpaní eurofondov. Upustí sa aj od potrebného spolufinancovania z národných rozpočtov a štáty tak budú môcť tieto prostriedky využiť k záchrane životov, podpore firiem a na ďalšie potrebné účely,“ uzavrela Ludviková.