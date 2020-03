Koronavírus: Na Slovensku máme 3000 testov, obetí v Taliansku opäť rekordne pribudlo (online)

Počet prípadov koronavírusu na Slovensku sa v sobotu zvýšil o 41 na 179, susedné Česko ich hlási už takmer 1000. Nový premiér Igor Matovič (OĽaNO) po prvom rokovaní jeho kabinetu vyhlásil, že sme neboli na koronavírus pripravení a avizuje ďalšie opatrenia. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) uviedol, že Slovensko má k dispozícii 3-tisíc testov na nový koronavírus. V sobotu sa pritom otestovalo 450 vzoriek.

Kritická situácia je v Taliansku, kde v sobotu opäť prekonali smutný rekord, za jediný deň tam zomrelo 793 ľudí, čo je viac ako hlásila v sobotu celá Európa dokopy. Počet mŕtvych sa rapídne zvýšil aj v Španielsku, kde už ochoreniu COVID-19 podľahlo 1381 ľudí. Potvrdených prípadov koronavírusu stúpa po stovkách vo Francúzsku, Veľkej Británii.

Príznaky ochorenia COVID-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť a bolesť svalov. Podozrenie je pri nedávnej návšteve krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu alebo kontakt s nakazenou osobou či niekým, kto sa vrátil zo zahraničia.

Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234

Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682

Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

8:05 V Taliansku hlásia najviac obetí z regiónu Lombardsko – 3095, spolu sa počet mŕtvych v sobotu zvýšil o ďalších 798 na 4825. Počet potvrdených prípadov vystúpil už na 53 578.

Foto: Claudio Furlan/LaPresse via AP.

Smútočný obrad v mestečku Zogno blízko Bergama. Foto: Claudio Furlan/LaPresse via AP.

7:56 Po Lidli a Kauflande ohlásila namontovanie plexiskiel pri pokladniach aj Billa.

7:40 Maďarsko údajne plánuje sprísniť opatrenia – predĺžiť výnimočný stav do konca roka 2020, pozastaviť fungovanie parlamentu, nemohli by sa uskutočniť žiadne voľby ani referendá a za šírenie hoaxov by hrozilo väzenie až na päť rokov.