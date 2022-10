Fakultná nemocnica v Trnave otvorila spolu s Hegerom jedinú infektologickú JIS-ku v Trnavskom kraji (foto)

Fakultná nemocnica v Trnave je prvou nemocnicou kraji, ktorá má špecializovanú infektologickú jednotku intenzívnej starostlivosti. Liečiť sa tam budú nielen pacienti s ochorením COVID-19, ale aj pacienti s inými infekčnými ochoreniami, ktorých klinický stav si vyžaduje intenzívnu starostlivosť.

Nemocnica do rekonštrukcie priestorov na klinike infektológie investovala približne 600-tisíc eur z vlastných zdrojov. Pracovisko s piatimi lôžkami otvorili v utorok za účasti predsedu vlády Eduarda Hegera.

Stavanie zdravotníctva „opäť na nohy“

Terajšia vláda podľa Hegera nebude ukazovať pacientom plesne, nebude búrať, ale bude stavať.

„Hovorí sa, že naša vláda pre zdravotníctvo nič nerobí. Tu stojíme na mieste, ktoré hovorí o pravom opaku. Naša vláda je prvou, ktorá po 17 rokoch opäť stavia zdravotníctvo na nohy. Takéto pracovisko malo byť postavené už dávno pred covidom, ale nebolo. Naša vláda mobilizuje všetky zdroje na to, aby sme mohli zvládnuť akúkoľvek infekciu, ktorá by mohla do Európy prísť,“ povedal pri otvorení JIS premiér.

Ocenil, že nemocnica si moderné pracovisko vybudovala z vlastných zdrojov, ktoré získala efektívnou prevádzkou. Zároveň v súvislosti s výpoveďami lekárov v nemocniciach pripomenul, že vláda skokovo zvýšila platy lekárov a ďalšieho personálu, aj keď len v rámci aktuálnych možností, a vo zvyšovaní miezd plánuje pokračovať aj v ďalších rokoch.

Stihli to za desať mesiacov

Infektologická JIS bola podľa riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trnave Vladislava Šrojtu vybudovaná v pôvodných priestoroch kliniky infektológie. Jej súčasťou sú štyri boxy, v ktorých je možné hospitalizovať päť pacientov.

Celý proces rekonštrukcie od vyhlásenia verejného obstarávania až po otvorenie nového pracoviska trval zhruba desať mesiacov, samotná rekonštrukcia priestorov starej budovy šesť mesiacov.

Plánujú sa aj ďalšie obnovy

Fakultná nemocnica v Trnave sa mieni uchádzať o peniaze z Plánu obnovy na výstavbu novej nemocnice, napriek tomu bude podľa riaditeľa Šrojtu naďalej pokračovať v investíciách do obnovy jednotlivých pracovísk.

„Cieľom je naozaj výstavba novej nemocnice, ale povedzme si otvorene, to je proces, ktorý bude trvať možno osem až desať rokov a my si nemôžeme dovoliť na niekoľko rokov zastaviť rozvoj terajšej nemocnice a nerobiť nič,“ vysvetlil Šrojta.