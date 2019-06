Fakultná nemocnica v Žiline kúpila nový angiograf a plánuje aj prístroj na magnetickú rezonanciu

ŽILINA 14. júna (WebNoviny.sk) – Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline v piatok otvorila nové pracovisko angiografu. Prístroj stál 700-tisíc eur s daňou z pridanej hodnoty a má aj päťročný servis, vyjadrila sa na tlačovej konferencii ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Stroj chýbal tri roky

V tejto sume boli zahrnuté aj stavebné práce a tým pádom sa žilinský angiograf stal jedným z najlacnejších, čo sa týka obstarávania.

Žilinskej nemocnici chýbal angiograf tri roky. Pacienti, ktorí ho potrebovali, museli navštíviť pracoviská, ktoré takéto vybavenie mali.

„Nebolo to dobré obdobie, pretože niektoré prípady by sme mohli riešiť v spádovej nemocnici, teda u nás a nemuseli sme ich prevážať do iných miest,“ povedal generálny riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Žiline Igor Stalmašek.

Diagnostika celého organizmu

„Je to prístroj na diagnostiku celého organizmu. Umožňuje vykonávať operačné zákroky cievneho systému v reálnom čase cez malé vpichy v slabine a za pomoci katétrov. Zákrok trvá hodinu a pacient je schopný na druhý alebo tretí deň ísť domov,“ vysvetľuje zástupca vedúceho lekára rádiológie Martin Filip.

Nemocnica plánuje aj zakúpenie nového prístroja magnetickej rezonancie a v najbližších dňoch v nej pribudne 400 nových postelí. Ministerstvo zdravotníctva prispieva aj na rekonštrukciu budovy nemocnice.