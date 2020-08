Hoaxy o koronavíruse zabili stovky ľudí, COVID-19 chceli poraziť aj metanolom či kravským močom

Na celom svete zomrelo počas prvých troch mesiacov tohto roka v dôsledku nepravdivých informácií súvisiacich s novým koronavírusom najmenej 800 ľudí. Tvrdí to štúdia, ktorú publikovali v American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Fámy vedú k úmrtiam a zraneniam

Podľa nej v nemocniciach pre falošné informácie na sociálnych sieťach prijali okolo 5800 ľudí. Množstvo osôb zomrelo po vypití metanolu alebo čistiacich prostriedkov na báze alkoholu, pričom si mysleli, že sa tak vyliečia z koronavírusu.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predtým uviedla, že „infodémia“ týkajúca sa koronavírusu sa šíri rovnako rýchlo ako samotný vírus a konšpiračné teórie či fámy vedú k úmrtiam a zraneniam.

Autori štúdie objasnili, že mnohí ľudia postupovali podľa odporúčaní, ktoré vyzerali ako odborné rady lekárov, ako napríklad konzumácia veľkého množstva cesnaku alebo vitamínov, čo malo údajne pomôcť v prevencii proti vírusu. Iní napríklad pili aj kravský moč. Podľa vedcov mali všetky tieto kroky „potenciálne vážne následky“ na zdravie ľudí.

Dezinformácie o víruse viedli aj k útokom

Uviedli, že zodpovednosť za boj proti infodémii majú medzinárodné agentúry, vlády a sociálne médiá. Vlastné vyšetrovanie BBC odhalilo, že dezinformácie o víruse viedli aj k útokom, podpaľačstvu a úmrtiam.

Šírenie nepravdivých informácií súviselo aj s masovými útokmi v Indii či otravami v Iráne. Ľudia útočili aj na stožiare telekomunikačných spoločností v domnienke, že prispievajú k šíreniu nákazy.

Mnohí sa obávajú, že po vytvorení vakcíny sa na sociálnych sieťach objavia kampane namierené proti očkovaniu. Napriek tomu, že sociálne médiá odstraňujú alebo označujú falošné správy o vakcínach, ostatný prieskum v USA ukázal, že 28 % Američanov verí, že Bill Gates chce zneužiť vakcináciu na implantáciu mikročipov do ľudí.