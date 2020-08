Odborníci hľadajú dobrovoľníkov, ktorí by sa prihlásili na testovanie vakcín proti COVID-19

Britskí výskumníci vyzývajú ľudí, aby sa zúčastnili na testovaní vakcín proti koronavírusu pod hlavičkou Národnej zdravotnej služby (NHS). Na testy sa prihlásilo už viac ako 100-tisíc ľudí, ale stále to nie je dosť.

Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že dobrovoľníci sa môžu prihlásiť online.

Výskumníci potrebujú viac dobrovoľníkov

Odborníci chcú účasť čo najväčšieho počtu ľudí, aby mohli urýchliť svoje úsilie v hľadaní bezpečnej a efektívnej vakcíny.

Hľadajú hlavne viac dobrovoľníkov zo „skupín s vysokou prioritou“, ktoré sú vírusom neúmerne postihnuté, a teda osôb patriacich do etnických menšín alebo starších ako 65 rokov.

Testovanie šiestich rôznych vakcín začína

Vo Veľkej Británii by sa malo podľa očakávaní začať viacero testov potenciálnych vakcín. Do konca roka by v krajine mohli klinicky testovať prinajmenšom šesť rôznych vakcín, vrátane tej, ktorú vyvíjajú na Oxfordskej univerzite a je už v pokročilom štádiu testovania.

Na testovanie bude podľa BBC potrebná účasť státisícov dobrovoľníkov. Tí dostanú testovanú vakcínu alebo placebo a potom v priebehu 6 – 12 mesiacov navštívia nemocnicu alebo iné výskumné zariadenie, kde okrem iného absolvujú krvné testy.

Výskumný tím sa ich tiež bude mimo návštev pýtať na príznaky a možno si budú musieť viesť denník alebo týždenne doma absolvovať testy prostredníctvom výterov z krku a nosa.