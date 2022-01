Iniciatíva COVAX potrebuje viac ako päť miliárd dolárov, aby mohla pokračovať v nákupe vakcín

Globálna iniciatíva COVAX podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN), ktorej cieľom je zabezpečiť distribúciu vakcín pre krajiny s nízkymi a strednými príjmami, potrebuje 5,2 miliardy dolárov (asi 4,6 miliardy eur), aby v nasledujúcich mesiacoch bolo možné pokračovať v nákupe dávok. V stredu preto požiadala o finančnú pomoc.

Program COVAX od svojho spustenia pred takmer rokom dodal do sveta už viac ako miliardu dávok. Pôvodným cieľom bolo distribuovanie dvoch miliárd dávok do konca uplynulého roka, ale nedostatok finančných prostriedkov v programe, keď sa uzatvárali dohody o očkovaní, spôsobil oneskorený začiatok a väčšina vyrobených vakcín sa tak dostala do bohatších štátov sveta.

Dosiaľ dostalo aspoň jednu dávku vakcíny menej ako 10 % obyvateľov krajín s nízkymi a strednými príjmami. Viac ako 60 % svetovej populácie už pritom bolo zaočkovaných, a niektorí ľudia i tromi alebo štyrmi dávkami.