Ivermektín môže v boji proti ochoreniu COVID-19 pomôcť, ale jeho používanie nemusí byť úplne bezpečné

Nájsť v súčasnosti v slovenských lekárňach liek Ivermektín je podľa Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) pre bežného občana nereálne.

Chýbajúce zaslepené štúdie

Vláda v januári totiž jeho distribúciu schválila iba pre nemocnice a distribúciu do lekárni oznámila iba tento týždeň. SLeK preto vyzýva ľudí, aby v lekárňach zbytočne nezháňali tento liek a nezaťažovali lekárnikov pri práci.

„Pravdou je, že z úst vlády v posledných hodinách odznelo, že Ivermektín bude dostupný aj v lekárňach. Áno bude, ale to neznamená, že hneď. SLeK jeho dostupnosť očakáva až koncom februára. A dostupný bude iba na lekársky predpis,“ informoval o tom v stredu na tlačovom brífingu prezident SLeK Ondrej Sukeľ.

Lekárnická komisia zároveň upozornila, že aj keď bude tento liek dostupný aj v lekárňach, nemusí byť jeho používanie úplne bezpečné. Dôvodom je podľa komory fakt, že tomuto medikamentu chýbajú zaslepené štúdie v dostatočnom množstve.

Nulová sadzba DPH na respirátory

SLeK ale zároveň nevylučuje, že samotný liek Ivermektín ani ďalšie iné lieky, ktoré ho obsahujú, môžu skutočne v boji proti ochoreniu COVID-19 pomôcť.

Komora informovala v stredu aj o tom, že vláda začiatkom februára informovala verejnosť o nulovej sadzbe DPH na respirátory. Platiť malo toto opatrenie od vyhlásenia v Zbierke zákonov. Realita je však podľa SLeK taká, že 20 % DPH na respirátory stále na pokladničných blokoch je.

Zároveň sa dôchodcovia a rodičia detí do 6 rokov dožadujú podľa SLeK liekov bez doplatku. Komora upozorňuje, že tieto lieky aktuálne platia iba pre deti do 6 rokov veku a lieky bez doplatku možno uplatniť iba na najlacnejšie možné alternatívy v danej referenčnej skupine. U dôchodcov toto platí rovnako, no až od 1. januára 2022.