Juhoafrická mutácia koronavírusu na Slovensku sa potvrdila u ľudí, ktorí cestovali mimo Európy

Šesť ľudí, ktorým najprv potvrdili juhoafrickú mutáciu ochorenia COVID-19, ju nemá. Potvrdil to pre spravodajský portál Aktuality.sk virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra. Zároveň však dodal, že variant našli v šiestich iných vzorkách.

Podotkol, že zo siedmich pôvodných sa potvrdil iba u ženy z Banskej Bystrice, ktorá pricestovala zo Zanzibaru. Jej vzorka sa totiž identifikovala v inom laboratóriu.

„Po následnej oprave sme zistili juhoafrickú mutáciu u iných šiestich ľudí a u týchto sa naozaj u všetkých potvrdila taktiež cestovateľská anamnéza. Všetci sa vrátili z krajín mimo Európy – z Tanzánie, zo Zanzibaru, alebo z Turecka,“ uviedol.

Túto skutočnosť považuje v podstate za dobrú správu. Zdôvodnil to tým, že ak by bola platná okolnosť, ktorú uviedli najskôr, a teda, že mutácia sa prejavila u ľudí, ktorí necestovali, znamenalo by to nekontrolované šírenie vírusu.

Doplnil, že neplatí, že potvrdili juhoafrickú mutáciu u ľudí, ktorí pricestovali z Ukrajiny či Nemecka. Vedec tiež objasnil, že v laboratóriu sekvenovali vzorky, ktoré neboli čerstvé a mali februárový dátum. Analyzované vzorky im poskytol Úrad verejného zdravotníctva SR.