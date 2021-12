Kardiológov v roku 2020 navštívilo o 8 percent ľudí menej, môžu za to opatrenia proti COVIDU-19

Kardiologické ambulancie v roku 2020 evidovali 1 143 195 návštev pacientov, čo je o 8 % menej ako v predchádzajúcom roku. Dôvodom sú zrejme epidemiologické opatrenia, ktoré boli zavedené s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusovej infekcie.

Uviedla to v tlačovej správe hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá. Výraznú väčšinu návštev kardiologických ambulancií tvorili dospelí pacienti nad 19 rokov, išlo až o 92,5 %.

Mierne klesol počet pravidelne sledovaných osôb

V pravidelnej starostlivosti bolo v roku 2020 sledovaných 673 234 osôb. Oproti predchádzajúcemu roku je to mierny pokles, konkrétne o 4,6 %. Napriek tomu ostáva dlhodobý stúpajúci trend od roku 2009 zachovaný s priemerným ročným nárastom počtu sledovaných osôb o 3,4 %.

Počet sledovaných osôb v súvislosti s pohlavím bol vyrovnaný, muži prevyšovali počet žien len mierne, a to 0,7 %. V roku 2020 prišlo k nárastu počtu sledovaných osôb len u 85 a viac ročných pacientov konkrétne o 14 % a v skupine 75 až 84 ročných o 1,7 %. V ostatných vekových skupinách bol zaznamenaný pokles o menej ako 5 %, až na vekovú skupinu osôb do 24 rokov.

Najvýraznejšie klesol počet mladých pacientov

Počet osôb prijatých do sledovania kardiologických ambulancií má od roku 2009 mierne klesajúci trend. V roku 2020 bol počet nových pacientov prijatých do sledovania 89 099, čo predstavuje pokles o 16,6 % oproti predchádzajúcemu roku. Z novoprijatých pacientov bolo 46 443 mužov a 42 656 žien.

Medziročný pokles novoprijatých pacientov prepočítaný na 10-tisíc osôb v danej vekovej skupine bol zaznamenaný vo všetkých vekových skupinách.

Najvýraznejší pokles nových pacientov prijatých do sledovania oproti predchádzajúcemu roku bol vo vekovej skupine mladých ľudí do 24 rokov, a to o 23,6 %. K najmenšiemu medziročnému poklesu novoprijatých pacientoch došlo v skupine od 25 do 44 rokov.