Kardiovaskulárne ochorenia. Tichý zabijak?

Kardiovaskulárne ochorenia patria medzi najčastejšie príčiny smrti nielen na Slovensku, ale takmer po celom svete. Dokonca v dôsledku týchto ochorení zomiera až 45 % ľudí. Častokrát sa bojíme pádu lietadla či teroristických útokov, no je náš strach na mieste? Nemali by sme mať skôr strach z nášho životného štýlu, ktorý pokiaľ nie je vhodný, tak nás môže priviesť až k srdcovo-cievnym chorobám?

Čoraz častejšie počujeme o srdcovom infarkte – žiaľ v dnešnej uponáhľanej dobe to nie je len otázka starších ľudí, pretože čoraz častejšie postihuje infarkt aj mladých ľudí vo veku 30 – 40 rokov. Srdcovému infarktu môže predchádzať ateroskleróza – je to stav kedy sa do poškodených stien ciev dostávajú nánosy a zabraňujú priechodu krvi.

Foto: Shutterstock

Zdravá vyvážená strava, pravidelný pohyb a eliminácia stresu môžu predchádzať takýmto ochoreniam. No netreba zabúdať ani na prevenciu. Existujú na trhu enzýmy, ktoré sa dokážu postarať o váš krvný obeh. Jedným z najznámejších a najúčinnejších je enzým nattokináza . Ide o prírodný enzým, ktorý rozpúšťa krvné zrazeniny, čím bráni vzniku trombov a iných kardiovaskulárnych ochorení ako mozgová príhoda, infarkt myokardu či trombóza.

Enzým nattokináza je získaný z japonskej fermentovanej sóje natto a nie nadarmo má aj prívlastok „klenot medzi enzýmami“ . Využíva sa v tradičnej ľudovej medicíne v Japonsku už vyše 2000 rokov. Netreba zabúdať, že správny výživový doplnok môže mať veľmi pozitívne účinky na naše zdravie.

Foto: Kompava

Informačný servis