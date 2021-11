Kollár podporí reformu zdravotníctva, ale len v prípade zapracovania požiadaviek odborníkov

Pokiaľ sa zapracujú požiadavky odbornej verejnosti do pripravovanej reformy zdravotníctva, strana Sme rodina za túto reformu zahlasuje. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR Boris Kollár po utorkovom stretnutí so zástupcami regiónov a lekárskych združení.

Pokiaľ sa tak nestane, hlasy tomuto návrhu strana nedá. Kollár pripomenul, že doterajšie reformy neboli úspešné, preto treba spraviť takú reformu, ktorá bude slúžiť ľuďom.

S odborníkmi sa nechce nik stretnúť

Kollár sa stretol aj s predsedom Lekárskeho odborového združenia Petrom Visolajským. Odborárom najviac prekáža transformácia 11-tisíc akútnych nemocničných lôžok.

„Preto prosím poslancov, aby vypočuli naše pripomienky, aby sme reformu spravili naozaj tak, aby bola v prospech pacienta,” doplnil Visolajský. Kritizoval, že sa napriek konštruktívnym pripomienkam nechce s odbornou verejnosťou nikto z autorít stretnúť.

Zásobník legislatívnych zmien

Šéfovia jednotlivých regiónov žiadajú najmä o to, aby sa súčasne s reformou nemocníc riešila aj reforma ambulantnej siete. V predstavenom memorande okrem tohto bodu žiadajú napríklad aj to, aby do dvoch mesiacov vznikol zásobník legislatívnych zmien, ktoré znížia administratívnu záťaž ambulantných lekárov o minimálne 80 percent.

Do jedného roka tiež požadujú vznik kompletného návrhu zmien, ktoré sú nutné pre revitalizáciu ambulantnej starostlivosti a do dvoch rokov hotový kompletný návrh legislatívnych úprav v tejto oblasti. Celkovo desaťbodové memorandum sa snaží aj o podporu akademickej sféry v oblasti medicíny.