Komora lekárov vyzýva seniorov pred sviatkami na očkovanie, sú najrizikovejšou skupinou obyvateľstva

Slovenská lekárska komora (SLK) sa pred sviatkami obracia na seniorov a vyzýva ich, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Uviedla to v tlačovej správe, v ktorej zároveň popriala všetkým občanom do nadchádzajúcich dní pokoj, pohodu a do nastupujúceho nového roku predovšetkým zdravie. Podľa vlastných slov komora oslovuje seniorov hlavne kvôli tomu, že sú v súvislosti s pandémiou najrizikovejšou skupinou obyvateľstva.

„Ak chcete riskovať nakazenie sa koronavírusom, po ktorom sa môžete dostať do mimoriadne ťažkého stavu, ktorý môže zapríčiniť aj vašu smrť, malo by to byť vaše rozhodnutie, nie rozhodnutie niekoho iného. Koronavírus vás ohrozuje oveľa viac ako vaše deti či vnúčatá. Chceme vám len pripomenúť, že podľa dostupných štatistík, početných odborných prác, ale aj každodennej praxe nás zdravotníkov, vám očkovanie proti COVID-19 môže jednoznačne prospieť. Netvrdíme, že vás stopercentne ochráni pred nákazou koronavírusom, ale dokáže vám pomôcť v tom, že prípadný priebeh ochorenia bude miernejší a pravdepodobne vám zachráni život,” uviedli lekári združení v komore.

Pripomenuli zároveň, že aj keď v medicíne nič nie je stopercentné, ani vakcína proti ochoreniu COVID-19, avšak skúsenosti z iných krajín nás presviedčajú o tom, že dokáže veľmi pomôcť. Vakcíny používané na Slovensku sú preverené na stámiliónoch ľudí a sú bezpečné.

„Všetci sa chceme vrátiť k normálnemu spôsobu života, my lekári sa chceme opäť vrátiť k bielej medicíne, teda liečbe aj iných chorôb, nielen COVID-19 a venovať sa naplno všetkým pacientom,” uzatvorila komora.