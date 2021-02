Končí sa prechodné obdobie spojené s overovaním pravosti liekov, niektoré vám v lekárňach nevydajú

Slovenská lekárnická komora (SLeK) a Slovenská organizácia pre overovanie liekov (SOOL) upozorňujú, že 8. februára 2021 sa končí prechodné obdobie spojené s overovaním pravosti liekov.

Slovenská lekárnická komora zároveň v piatok informovala pacientov, že po tomto termíne sa v lekárni môžu stretnúť s tým, že niektoré balenia liekov budú pri overení vykazovať tzv. technický incident. Neznamená to však, že by išlo o falošné lieky alebo že by sa pacienti mali niečoho obávať.

Lieky overuje farmaceut

Overovanie pravosti liekov je záväzné pre všetky subjekty distribučného reťazca (výrobcov, distribútorov a lekárne) v celej Európskej únii. Jeho cieľom je zabrániť vstupu falošných liekov do oficiálneho distribučného reťazca liekov. Jednotlivé balenia liekov sa v lekárňach overujú od februára minulého roka a doteraz pomocou tohto mechanizmu nebol pri výdaji liekov zaznamenaný žiadny falošný liek.

Proces overenia realizuje farmaceut pred výdajom lieku pacientovi načítaním 2D kódu a vizuálnou kontrolou neporušiteľnosti bezpečnostného prvku vonkajšieho obalu lieku, pričom do 8. februára tohto roka platí prechodné obdobie, počas ktorého je možné vydať aj tie balenia lieku, ktoré vykazujú tzv. technický incident.

Technický incident je stav, keď sa údaje na vonkajšom obale lieku nezhodujú s údajmi nahratými výrobcom v celoeurópskom systéme pre overovanie liekov. Uplynutím prechodného obdobia nebude možné takéto balenia liekov vydať, a to až do času, kým sa nepreukáže, čo bolo príčinou technického incidentu.

Overia sa státisíce liekov denne

„S takýmito prípadmi sa môžu pacienti stretnúť, preto by sme ich chceli ubezpečiť, že nemajú žiadny vplyv na kvalitu ani bezpečnosť vydávaných liekov. Ak pri overení konkrétne balenie lieku vykáže uvedené nezrovnalosti, lekárnik v systéme overí iné balenie toho istého lieku a pacientovi vydá to, ktoré sa zhoduje so všetkými údajmi. V prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti a život zachraňujúcich liekov však má lekárnik kompetenciu vydať pacientovi aj balenie lieku s technickým incidentom,“ ozrejmil prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.

V systéme na overovanie pravosti liekov sa každý deň vykoná približne 400-tisíc verifikácií. Z toho asi 100 balení neprejde verifikáciou. V 95 percentách prípadov práve z dôvodu technického incidentu. Zmyslom overovania liekov je stopercentná garancia kvality a bezpečnosti každého jedného balenia akéhokoľvek lieku, a preto sa postupne zavádzajú ďalšie kontrolné mechanizmy.